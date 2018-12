Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au cerut luni Uniunii Europene sa adopte sanctiuni impotriva programului iranian de rachete balistice, care, in opinia Washingtonului, reprezinta 'o amenintare grava si in crestere', relateaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Statele Unite au cerut luni Uniunii Europene sa adopte sanctiuni impotriva programului iranian de rachete balistice, care, in opinia Washingtonului, reprezinta 'o amenintare grava si in crestere', relateaza AFP. Washingtonul a denuntat la sfarsitul saptamanii trecute un nou test…

- Statele Unite doresc ca aliatii lor europeni sa ia in considerare impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei in legatura incidentul produs duminica in stramtoarea Kerci si soldat cu sechestrarea a trei nave ucrainene de catre Garda de Coasta rusa, a declarat reprezentantul special american pentru Ucraina,…

- Tarile membre ale Uniunii Europene ar putea impune un nou rand de sanctiuni impotriva Rusiei, in urma incidentului dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov, a declarat marti Norbert Roettgen, membru al partidului condus de cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia presedintelui american Donald Trump de a reimpune sanctiuni impotriva Iranului, calificand-o drept "o decizie curajoasa", informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Aceasta zi este una istorica", a spus Netanyahu in fata parlamentarilor…

- Administratia presedintelui american Donald Trump doreste inceperea discutiilor comerciale cu reprezentantii Uniunii Europene, ai Marii Britanii si ai Japoniei, a anuntat reprezentantul pentru comert din Statele Unite, Robert Lighthizer, intr-o scrisoare adresata Congresului, relateaza Reuters, informeaza…

- State din cadrul Uniunii Europene au ajuns la un acord cu Rusia si China pentru implementarea unui sistem special de plati care sa faciliteze relatiile comerciale cu Iranul, in incercarea de salvare a Acordului nuclear contestat de Statele Unite, relateaza Financial Times.

- Preturile petrolului au crescut luni cu circa 2%, iar titeiul Brent a atins cel mai ridicat nivel dupa luna mai, inaintea noilor sanctiuni americane impotriva Iranului, iar unii traderi anticipeaza ca nivelul cotatiilor ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, la inceputul anului 2019, transmite…