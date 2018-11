Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a anuntat, marti dupa-amiaza, impunerea de noi sanctiuni impotriva Iranului, fiind vizate mai multe companii, inclusiv banci.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat sanctionarea bancilor iraniene Mellat si Mehr Eqtesad.

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat joi sanctiuni impotriva a patru persoane si cinci entitati despre care sustine ca au facilitat livrari de petrol din Siria si finantarea guvernului de la Damasc, transmite Reuters. Toate proprietatile acestora din SUA sunt blocate, iar cetatenilor…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP. "Nu vreau sa comentez despre discutii privind viitoare sanctiuni, dar pot sa spun un lucru:…

- Oficialitati americane au afirmat in ultimele saptamani ca intentioneaza sa reduca exporturile de petrol ale Iranului la zero ca mijloc de a presa Teheranul sa puna capat programelor sale nuclear si de rachete precum si implicarii in conflictele regionale din Siria si Irak."Daca americanii…

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari marti ca noile sanctiuni ale SUA impotriva Iranului, intrate in vigoare cu cateva ore mai devreme, sunt "cele mai drastice care au fost impuse vreodata", iar in noiembrie vor atinge "un nou nivel", relateaza AFP si Reuters. "Oricine face afaceri cu…

- Intr-un interviu televizat, cu cateva ore inaintea reimpunerii unor sanctiuni americane dure Iranului, presedintele iranian Hassan Rohani a acuzat Washingtonul ca ”vrea sa lanseze un razboi psihologic contra natiunii iraniene si sa provoace disensiuni” intre iranieni.Este prima reactie…