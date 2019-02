Statele Unite cer ONU un vot cu privire la Venezuela

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor cere in aceasta saptamana un vot in Consiliul de Securitate referitor la Venezuela, a facut cunoscut marti emisarul american pentru aceasta tara, Elliott Abrams, in timp ce Rusia respinge categoric orice punere sub acuzare a lui Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Vom avea un vot asupra…

- Statele Unite ale Americii se pregatesc sa invadeze Venezuela cu trupe desfasurate in tara vecina, Columbia, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa.Rusia, care a acordat Venezuelei miliarde de dolari…

- Administrația de la Ottawa a cerut țarilor partenere sa extinda sancțiunile impuse aliaților președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, pentru a determina retragerea acestuia de la putere, a declarat luni Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, citat de Reuters, informeaza Mediafax. „Am…

- SUA au cerut ca o noua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU sa aiba loc marti, au declarat luni diplomati, fara a preciza daca obiectivul este sau nu supunerea la vot a unei rezolutii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda…

- În urma acțiunilor declanșate pe 23 februarie au avut de suferit 285 de persoane, în primul rând, din cauza gazelor lacrimogene, se spune într-un mesaj al administrației prezidențiale a Columbiei, publicat astazi pe Twitter. Pe 23 februarie, opoziția a încercat…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat ca inchide granita cu Brazilia joi noaptea, scrie BBC. Maduro a declarat ca ia in considerare sa inchida si granita cu Columbia pentru a opri ajutoarele umanitare care au fost cerute de opozitie. El neaga ca ar exista o criza economica si a numit ajutoarele…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat ca este pregatit sa discute cu opoziția, în contextul în care liderul opoziției, Juan Guaido, s-a autoproclamat președinte interimar al Venezuelei, relateaza site-ul agenției Tass, citat de Mediafax. "Sunt pregatit sa încep…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP. 'Statele…