- Peste 200.000 de persoane provenite din El Salvador sunt obligate sa paraseasca Statele Unite in urmatoarele 18 luni, sau sa isi schimbe statutul de imiranti, a anuntat, luni, Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) al SUA, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Washingtonul cauta un pretext pentru a spori presiunea asupra Iranului pe fondul protestelor antiguvernamentale, dar aceasta strategie nu este in conformitate cu statutul SUA ca mare putere, a declarat, vineri, vicepremierul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan, transmite AFP. Reuniunea, programata la ora 20,00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile…

- Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov avertizeaza Statele Unite sa nu se amestece in afacerile interne ale Iranului, in contextul in care Republica islamica este zguduita de proteste, si acuza Washingtonul ca vrea sa foloseasca aceste tulburari cu scopul de a submina acordul in dosarul…

- "Astazi, putem anunta sfarsitul revoltei. Actiunile de securitate si vigilenta cetatenilor au condus la infrangerea inamicilor", a declarat generalul Mohammad Ali Jafari, citat de site-ul cotidianului Le Figaro."In cadrul acestor revolte, au avut loc proteste la care au participat cel mult…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- A șasea zi de proteste masive în Iran a crescut bilanțul morților la cel puțin 21 de persoane, dupa ce alți 9 oameni și-ar fi pierdut viața noaptea trecuta, informeaza BBC News. Șase dintre decese au avut loc în orașul Qahderijan din centrul Iranului, în timpul unei ambuscade…

- Un politist iranian a fost ucis luni în timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, în aceasta tara, transmite AFP. În total 13 persoane, dintre care…

- Un politist iranian a fost ucis luni in timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, in aceasta tara, transmite AFPIn total 13 persoane, dintre care zece manifestanti, si-au pierdut viata…

- Doi manifestanti au fost ucisi, duminica seara, in timpul protestelor din orasul Izeh, din sud-vestul Iranului, a declarat un oficial local, Hedayatollah Khademi, citat de agentia Ilna, potrivit News.ro. Manifestatii sporadice marcate de violente au avut loc duminica seara in mai multe orase iraniene.

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Administratia Donald Trump risca sa genereze razboi nuclear in Peninsula Coreea, avertizeaza regimul de la Phenian, condus de Kim Jong-Un, denuntand o presupusa blocada militara impusa de Statele Unite.

- Cifra depașește estimarile anterioare potrivit carora intre 250.000 și 500.000 de persoane ar muri anual din cauza gripei sezoniere, se arata in studiul publicat in jurnalul ''The Lancet'', analiza facand abstracție de decesele survenite in timpul pandemiilor. ''Aceste descoperiri ne amintesc…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…

- Deliberand in liniste asupra recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului si mutarea Ambasadei SUA din Tel Aviv in Ierusalim, presedintele Donald Trump si echipa sa specializata pe Orientul Mijlociu au ajuns la concluzia ca Autoritatea Palestiniana are prea mare nevoie de SUA ca sa reactioneze.…

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, transmite Mediafax . Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii Statelor Unite au evitat, din diverse ratiuni, sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.…

- Senatul SUA a aprobat planul de reforma fiscala: reduceri substantiale de impozite pentru companii, facilitati modeste pentru persoane fizice si familii. Proiectul de lege va afecta grav sistemul medical ,,Obamacare" Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat cu 51 de voturi pentru…

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- Mike Pompeo ar urma sa fie inlocuit in functia de director al Agentiei Centrale pentru Informatii de senatorul Tom Cotton, un republican din Arkansas considerat un apropiat al presedintelui Donald Trump. Tom Cotton a semnalat ca va accepta functia de director CIA daca i se va propune, au…

- La randul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta altitudine dintre toate tirurile efectuate de Phenian și ca reprezinta "o amenințare peste tot in lume". Ministrul, care se afla alaturi de președinte la Casa Alba, a mai informat ca militarii sud-coreeni…

- Primindu-l la Havana pe omologul sau Ri Yong Ho, ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a afirmat ca "respinge considerațiile și invectivele guvernului Statelor Unite" impotriva Coreii de Nord care, in opinia lui, "servesc ca baza aplicarii unor masuri coercitive contrare dreptului internațional".…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, în urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic, în provincia Deir Ezzor din Siria. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate. 12 copii se numara printre victime. „Zeci de persoane au fost ranite si…

- Circa 3.000 de militari americani au fost desfașurați suplimentar în Afganistan, în baza noii strategii a președintelui Donald Trump pentru aceasta țara devastata de razboi, a anunțat joi Pentagonul, scrie AFP citata de Agerpres. Ministerul american al Apararii evaluase pâna…

- Regimul din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, a semnalat Natiunilor Unite ca Administratia Donald Trump a generat "cea mai grava criza" prin exercitii militare în cursul carora au adus armament nuclear în Peninsula Coreea. Ja Song Nam, ambasadorul Coreei de Nord,…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Moscova a primit semnale contradictorii dinspre Statele Unite in privinta unei posibile intaniri dintre Vladimir Putin si Donald Trump in Vietnam, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov. Pesko a spus ca Putin se va intalni cu Trump in marja summitului APEC din Vietnam "intr-un…

- Nord-coreeni au urmarit indeaproape vizita efectuata de președintele american Donald Trump in Asia, dar dupa discursul ținut in fața parlamentului de la Seul, un oficial a transmis pentru CNN ca nu ii intereseaza ce are de spus liderul de la Casa Alba. Deși tonul liderului american a fost mult mai supus…

- Presedintele american Donald Trump va decide la finalul turneului sau in Asia daca va reinclude Coreea de Nord pe lista "statelor care sponsorizeaza terorismul", a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24. Aceasta desemnare a fost retrasa de Administratia George W. Bush…

- Guvernul Statelor Unite a aprobat vineri publicarea unui raport stiintific care arata ca modificarile climatice produse de omenire sunt reale, contrazicand astfel numeroase declaratii ale unor oficialitati din cadrul administratiei conduse de presedintele Donald Trump, informeaza AFP. Studiul…

- Statele Unite sint "principalul inamic" al Teheranului, iar Iranul nu va ceda niciodata in fata presiunii Washingtonului in privinta acordului nuclear multinational. Acest fapt a fost afirmat de catre liderul suprem iranian, Ali Khamenei, in cadrul unui discurs televizat, informeaza reuters.com. "Ostilitatea…

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.Presedintele…

- Acest grup de parlamentari a inaintat o motiune catre forul legislativ britanic prin care cer ”comunitatii internationale sa recunoasca votul din Parlamentul catalan privind independenta regiunii”. 21 dintre cei 63 de parlamentari ai Partidului National Scotian au semnat motiunea, iar ei…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a propus președintelui rus Vladimir Putin, care a sosit la Teheran in data de 1 noiembrie, „sa izoleze Statele Unite ale Americii“. Conform propunerii lui Khamenei, Federația Rusa poate „atenua la zero“ sancțiunile SUA, „folosind tehnici, cum ar…

- Iranul si Rusia ar trebui sa coopereze pentru a izola Statele Unite si a stabiliza Orientul Mijlociiu, i-a propus ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, presedintelui rus, Vladimir Putin, aflat in vizita la Teheran. "Cooperarea noastra poate izola America... Esecul din Siria al teroristilor…

- Persoanele fumatoare pot fi "momite" sa renunțe la țigarete daca le este oferita perspectiva obținerii unor caștiguri financiare. Aceasta metoda reprezinta o abordare incurajatoare, potrivit unui studiu clinic realizat in Statele Unite in medii socio-economice defavorizate, in care fumatul se menține…

- Președintele american Donald Trump a declarat, duminica, intr-un interviu acordat pentru Fox News, citat de site-ul postului France 24 și preluat de Mediafax , ca Statele Unite sunt pregatite pentru a raspunde amenintarilor venite dinspre Coreea de Nord. ”Suntem atat de bine pregatiti cum nici nu ati…

- Intr-o conferința organizata la Washington, Mike Pompeo a dat asigurari ca președintele american Donald Trump este hotarat sa impiedice Phenianul sa-și atinga obiectivul.Totuși, la fel ca generalul H.R. McMaster, consilierul pentru securitate naționala al președintelui Donald Trump care…

- Comitetul de Urgența Contra Exercițiilor de Razboi Nuclear, organism al Phenianului, a criticat mobilizarea de catre Washington in jurul peninsulei a unor active strategice nucleare, releva o informație difuzata de agenția nord-coreeana de stat KCNA.Pentagonul a desfașurat portavionul cu…

- "Am tot incercat sa-l invitam pe președintele american intr-o vizita de trei zile, convenind in cele din urma ca președintele Trump și soția sa sa soseasca in dimineața zilei de 7 noiembrie, dar am luat in considerare și dificultațile legate de asigurarea unui protocol diplomatic corespunzator in…

- Statele Unite fac apel la diplomație pentru a rezolva tensiunile cu liderul de la Phenian, a declarat John J. Sullivan, secretarul adjunct de Stat de la Casa Alba, citat de Reuters, potrivit Mediafax. ”În cele din urma nu eliminam aceasta posibilitate”, a afirmat Sullivan,…

- Statele Unite nu exclud posibilitatea unor eventuale discutii directe cu statul nord-coreean, a declarat John J. Sullivan, secretarul adjunct de Stat de la Casa Alba. Coreea de Nord, în schimb, a transmis ca nu este interesata de solutii diplomatice ale tensiunilor sale cu SUA, pâna…

- Coreea de Nord a transmis ca nu este interesata de solutii diplomatice ale tensiunilor sale cu SUA pana cand nu va dezvolta o racheta capabila sa atinga coasta de est americana, informeaza The Independent. Un oficial nord-coreean a confirmat strategia Phenianului postului CNN, adaugind…

- Regimul de la Phenian ar putea efectua un nou test balistic în urmatoarele saptamâni, în contextul desfasurarii unor noi manevre militare americano-sud-coreene si a turneului presedintelui SUA, Donald Trump, în Asia, afirma surse citate de agentia Bloomberg. Oficiali…

- Daca Statele Unite vor pune capat acordului nuclear al Iranului ori daca reimpun sanctiuni asupra Teheranului, atunci Iran ar putea sa dezvolte arme nucleare si sa izbucneasca un razboi aproape de Europa, precizeaza ministrul de Externe al Germaniei.

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, vineri seara, ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear semnat cu marile puteri, dar nu a dispus retragerea Statelor Unite acum din Tratat, avertizand insa ca acest lucru se poate produce “oricand”. “Nu putem si nu vom putea certifica…

- "As descrie discutiile ca pe niste apeluri de ascultare, apeluri de consultare si conversatii despre desfasurarea generala a planului ... pe care presedintele il va anunta maine", a precizat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert. Tillerson a vorbit miercuri…