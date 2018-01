Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi, pentru cotidianul New York Times (NYT), ca ancheta privind eventualul amestec al Rusiei in alegerile din 2016 pentru Casa Alba 'da o foarte proasta imagine' despre Statele Unite, el aratandu-se increzator ca procurorul special Robert Mueller,…

- Al optulea episod din saga "Star War", regizat de Rian Johnson, a ramas in fruntea box office-ului nord-american pentru al doilea weekend, inclusiv in ziua de Craciun, acumuland incasari totale de 395,6 milioane de dolari, potrivit AFP.Dupa ce a avut incasari de 220 de milioane de dolari in…

- Lady Gaga a semnat un contract exclusivist cu Caesars Entertainment Corp. din Las Vegas, urmand sa cante in diferite locuri deținute de aceasta companie in urmatorii doi ani. Pentru aceasta perioada, vedeta va primi in schimb aproximativ … 75 de milioane de dolari. Lady Gaga va canta din decembrie 2018,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sint migranți internaționali, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranți internaționali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters. Din acest total, unul din zece este refugiat sau solicitant de azil,…

- Statele Unite au utilizat dreptul de veto in Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca un proiect de rezolutie privind anularea deciziei presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- Un spital unic in lume a fost deschis in Dubai. Cu sali de operație impecabile și aparatura de ultima generație, unitatea medicala, destinata exclusiv camilelor, reprezinta o investiție de aproape 11 milioane de dolari. Primul spital veterinar din lume dedicat exclusiv camilelor a fost deschis la Dubai.…

- Trei palestinieni au murit, iar alti 150 au fost raniti, vineri, dupa ce au fost impuscati de trupele israeliene in timpul protestelor violente, izbucnite in urma deciziei presedintelui american Donald Trump cu privire la Ierusalim, a anuntat un oficial medical, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Gigantul american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanică înfiinţată în 1999, permite…

- Biroul procurorului special american Robert Mueller a cheltuit pana acum 3,2 milioane de dolari cu ancheta ce i-a fost incredintata privind presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, a anuntat marti Ministerul american al Justitiei, intr-un raport citat de Reuters. Acesti bani au…

- Coreea de Sud și Statele Unite au dat astazi startul celor mai ample exerciții aeriene de pana acum, la o saptamana dupa ce Coreea de Nord a testat o racheta intercontinentala in cadrul programului balistic care a provocat tensiuni la nivel global. Exercițiul militar numit „Vigilant Ace” mobilizeaza…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Președintele american, Donald Trump, a decis sa retraga Statele Unite dintr-un Pact mondial al ONU vizand imbunatațirea gestionarii internaționale a migranților și refugiaților, considerat "incompatibil" cu politica sa migratorie, a anunțat sambata misiunea SUA de pe langa Națiunile Unite,…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- Chipul lui Donald Trump straluceste in fiecare minut in Times Square, dar nu asa cum ii place presedintelui. In cea mai celebra si circulata piata de la New York, ecrane mari fac acum o campanie foarte luminoasa pentru destituirea sa, potrivit Folha Online , citat de Rador. Tom Steyer, miliardarul democrat…

- Statele Unite au impus, miercuri, sanctiuni impotriva a 13 companii si organizatii din China si Coreea de Nord, pe care Washingtonul le acuza ca ofera sustinere Phenianului, ajutandu-l sa se eschiveze in fata restrictiilor internationale impuse Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters,…

- India a anulat un mega-deal de 500 de milioane de dolari, potrivit presei din India, iar aceasta actiune ar putea periclita relatiile diplomatice dintre India si Israel. Intelegerea era validata de o decizie semnata in 2014 la New Delhi prin care India urma sa achizitioneze rachete anti-tanc…

- Departamentul de Stat american a semnalat ca ar putea sa nu confirme autorizatia Misiunii din Washington a Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), din cauza "anumitor declaratii facute recent de lideri palestinieni despre Curtea Penala Internationala (CPI)". La presiunile Israelului, Congresul…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Acest film, cel de-al treilea dintr-o serie dedicata aventurilor personajului Thor, zeul nordic al fulgerului și tunetului, interpretat de actorul australian Chris Hemsworth, a obținut de la lansare incasari de 211,6 milioane de dolari pe plan mondial. Pe locul al doilea in box office-ul nord-american…

- Boeing a semnat, joi, un acord prin care vinde 300 de avioane companiei China Aviation Supplies Holding, in valoare de 37 de miliarde de dolari. Definitivarea tranzacției s-a realizat in timpul vizitei președintelui Donald Trump la Beijing, scrie Reuters. Boeing și rivalul european Airbus se lupta pentru…

- Fostul director general al Yahoo, Marissa Mayer, si-a cerut scuze, miercuri, pentru cele doua brese majore de securitate a datelor utilizatorilor companiei produse in 2013 si 2014, ea dand vina pe agenti rusi pentru cel putin unul dintre cazuri, in timpul unei audieri din Senatul SUA referitoare la…

- Administratia de la Washington a anuntat ca va impune noi restrictii si va înaspri sanctiunile impuse Cubei, ca urmare a ordinului dat de presedintele Donald Trump în iunie, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Coreea de Nord a avertizat statele din componența Națiunilor Unite sa nu se alature acțiunilor militare americane împotriva sa, daca nu vor sa devina ele înșine o ținta a represaliilor, noteaza Reuters. Avertizarea a fost cuprinsa într-o schița a observațiilor pregatite…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declaratiile…

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- Fondatorul revistei pentru adulți Hustler, Larry Flynt, ofera 10 milioane de dolari recompensa pentru orice informație are ar duce la suspendarea din funcție a lui Donald Trump.Recompensa ar fi oferita pentru ca, spune Flynt, Trump poate provoca si mai mult rau tarii decât a…

- Prin aspectul sau, Atherton poate fi asemanat cu oricare suburbie din America. Atherton este un oras idilic din California, unde casele modeste ajung la milioane de dolari, fiind a treia cea mai scumpa locatie din Statele Unite ale Americii si...

- "The Pink Raj", despre care expertii afirma ca este cel mai mare diamant roz din lume, estimat la 30 de milioane de dolari, va fi pus in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc la Geneva in luna noiembrie. Nestemata, ce are 37 de carate, a fost expusa pentru public in aceasta saptamana…

- Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May au publicat vineri o declarație comuna in care avertizeaza Statele Unite sa nu ia decizii unilaterale care ar putea afecta acordul nuclear cu Iranul, informeaza Reuters. Dupa ce președintele…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…