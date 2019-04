Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a publicat într-un ghid de calatorie revizuit informația conform careia un "grup terorist" continua sa planuiasca posibile atacuri în Sri Lanka, dupa exploziile de duminica, scrie Reuters. "Teroriștii ar putea ataca fara avertisment",…

- Mai mulți atacatori au semanat teroare in Sri Lanka, chiar in ziua Sfintelor Paști! Au avut loc peste șase atacuri cu bombe, in biserici și hoteluri de lux, ce au dus la moartea a sute de localnici și turiști.

- Prim ministrul Viorica Dancila a transmis duminica un mesaj cu privire la atacurile sangeroase din Sri Lanka:"Condamn cu fermitate atentatele si atacurile sangeroase comise impotriva comunitatii crestine din Sri Lanka. Sarbatoarea Sfanta a Pastelui catolic a fost umbrita de aceasta veste cutremuratoare.…

- Franța a facut marți apel la evitarea escaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, dupa ce Statele Unite au desemnat Gardienii Revolutiei iraniene drept organizatie terorista, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit mediafax. Intrebat despre decizia Statelor Unite, Ministerul…

- Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.Decizia,…

- Administratia presedintelui Donald Trump a avertizat vineri guvernul lui Nicolas Maduro in legatura cu detentia in Venezuela a unor cetateni americani, inclusiv sase reprezentanti ai companiei petroliere Citgo Petroleum, care isi are sediul in Huston (SUA), aflati in inchisoare din 2017, relateaza agentia…

- Presedintele Donald Trump i-a avertizat miercuri pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Venezuela, avand in vedere criza politica din aceasta tara si in conditiile in care Statele Unite si alte tari l-au recunoscut ca presedinte interimar pe opozantul Juan Guaido, relateaza Reuters. …

- Statele Unite i-au avertizat marti pe cetatenii americani sa nu calatoreasca in Venezuela din cauza riscurilor pentru siguranta lor in plina criza politica si diplomatica, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Metoda inedita de a face rost de bani! Cat cere Adrian Mutu…