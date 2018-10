Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a negat insistent acuzatiile privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in cladirea consulatului saudit din Istanbul, Arabia Saudita recunoaste ca barbatul, disparut acum mai bine de 2 saptamani, a fost omorat.

- Directorul general al companiei Siemens, Joe Kaeser, a fost presat duminica de mai multi politicieni din Germania sa se retraga de la o conferinta privind investitiile, ce se va desfasura in Arabia Saudita, pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza agentia Reuters.

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Arabia Saudita se pregateste sa faca un anunt recunoscand ca jurnalistul Jamal Khashoggi a incetat din viata in urma unui interogatoriu care ar fi mers prost, a informat postul american de televiziune CNN citand doua surse, transmite Reuters.Una dintre surse a precizat ca anuntul este in curs…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…

- Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a suspendat un proiect de investitii in valoare de 1 miliard de dolari convenit cu Arabia Saudita, in urma disparitiei unui jurnalist al publicatiei Washington Post, Jamal Khashoggi, potrivit unui articol publicat de New York Post, citat de MarketWatch.Branson…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…