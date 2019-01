Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile mexicane au declarat vineri ca "dezaproba" noua politica a Statelor Unite de a returna solicitantii de azil de cealalta parte a frontierei în timpul examinarii dosarului lor, dar ca îi vor primi din motive umanitare, transmite AFP citat de Agerpres.Roberto Velasco,…

- Alte cel putin 66 de persoane sunt tratate in diferite spitale, a spus ministrul Sanatatii, Jorge Alcocer. Multe dintre victime au suferit arsuri atat de grave din cauza mingii de foc produse incat nu au putut fi inca identificate. Explozia s-a produs vineri la Tlahuelilpan, la circa…

- Autoritațile din Statele Unite și din Coreea de Sud au fost de acord sa trimita medicamente antivirale in Coreea de Nord, dupa ce Administrația de la Washington a decis sa trimita ajutor umanitar rapid in pofida lipsei de progres in negocierile de denuclearizare, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Anunțul…

- Armata americana a inceput miercuri pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci, a informat presa americana, potrivit digi24.ro.

- Statele Unite incep pregatirile pentru a trimite o nava de razboi in Marea Neagra, decizie ce survine pe fondul tensiunilor din regiune generate de capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene si arestarea echipajelor acestora. Armata SUA a cerut Departamentului de Stat sa notifice Turcia…

- 10 oameni au murit și alți 40 au fost raniți in urma unui accident grav, produs pe o autostrada din Mexic. Accidentul a fost provocat de un tir incarcat cu produse de curatenie, care se pare ca ar fi ramas fara frane. Un grav accident de circulatie s-a produs in Mexic, pe autostrada ce leaga capitala…

- Primii migranti care fac parte dintr-o caravana care calatoreste prin Mexic pentru a ajunge in Statele Unite au ajuns in capitala tarii, Ciudad de Mexico.In jur de 450 de persoane, majoritatea fiind barbati, au primit adapost temporar pe un stadion.