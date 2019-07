Statele Unite au, în sfârșit, un nou secretar al Apărării Șapte luni dupa demisia brusca a fostului general Jim Mattis, Statele Unite au în sfârșit un nou secretar al Apararii: Mark Esper, a carui nominalizare a fost aprobata marți de Senat, scrie AFP.



Fost militar reconvertit în industria apararii, secretar al armatei terestre din 2017, Esper, 55 de ani, va depune juramântul marți seara.



Acesta a fost ales de președintele Donald Trump pentru a conduce Pentagonul dupa ce candidatul sau precedent, Patrick Shanahan, a renunțat în iunie sa mai candideze, invocând motive familiale, dupa ce a asigurat un interimat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministru adjunct insarcinat cu fortele terestre din 2017, Mark Esper urmeaza sa depuna juramantul marti seara, potrivit Pentagonului. El a fost ales de catre presedintele american pentru a conduce prima armata a lumii atunci cand candidatul precedent, Patrick Shanahan, s-a retras in iunie din motive…

- In plina tensiune in Orientul Mijlociu, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat ca il va numi pe Mark Esper in functia de secretar interimar al Apararii, dupa ce actualul detinator al portofoliului, Patrick Shanahan, a anuntat ca nu mai doreste sa ocupe functia, in urma unor acuzatii de…

- SUA vor trimite inca 1.000 de militari in Orientul Mijlociu ca raspuns la „comportamentul ostil al fortelor iraniene si al gruparilor intermediare”, a anuntat luni Patrick Shanahan, ministrul interimar al Apararii, informeaza The Guardian potrivi news.roDecizia va mari cel mai probabil tensiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe condamna "in termenii cei mai categorici" atacurile care au avut loc joi impotriva a doua petroliere in Golful Oman. Aceste actiuni repetate pun in pericol siguranta navigatiei in Golf si Marea Omanului si, pe fondul tensiunilor deja existente in regiune, pot conduce la…

- Iranul continua sa respecte prevederile Acordului nuclear semnat în 2015 cu marile puteri, desi stocurile de uraniu îmbogatit si de apa grea sunt în crestere, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de Associated Press conform Mediafax.Iranul…

- El a spus ca desfasurarea implica un numar relativ mic de trupe. Aceste trupe ar urma sa contribuie la consolidarea apararii americane in regiune, au declarat anterior doua surse sub rezerva anonimatului, adaugand ca in cadrul acestor forte se afla ingineri.Seful Pentagonului, Patrick Shanahan,…

- Statele Unite intentioneaza sa trimita trupe suplimentare in Orientul Mijlociu, pentru a asigura securitatea trupelor deja desfasurate in regiune, a anuntat seful Pentagonului, Patrick Shanahan, relateaza AFP.”Lucrul la care ne gandim este: oare exista un lucru pe care-l putem face pentru…

- Iranul va invinge alianta americano-israeliana, a declarat miercuri ministrul apararii iranian Amir Hatami, citat de agentia locala Irna, insistand ca Teheranul 'va infrange frontul americano-sionist', potrivit Reuters. 'Iranul este pregatit la cel mai inalt nivel pe plan militar…