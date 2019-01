Stiri pe aceeasi tema

- Germania a revenit miercuri, 3 ianuarie, in Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU) ca membru nepermanent, dupa o absenta de sase ani. Prima zi oficiala de lucru pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare…

- Cooperarea este cea mai buna cale, conform istoriei, atat pentru China, cat si pentru Statele Unite, i-a transmis presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Donald Trump intr-un mesaj de felicitare pentru a marca 40 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua tari, scrie…

- Statele Unite au in vedere o revizuire a verificarilor la care sunt supusi studentii chinezi inaintea acceptarii lor in universitatile americane, precum si noi restrictii in cazul acestora, ca urmare a temerilor crescande privind actiunile de spionaj desfasurate de China in SUA, mai ales operatiunile…

- Departamentul de Justitie din Statele Unite a pus joi sub acuzare doua companii din China si Taiwan si trei persoane, pentru ca au conspirat pentru a fura secrete comerciale de la producatorul american de semiconductori Micron Technology legate de cercetarile si dezvoltarea produselor de stocare…

- Departamentul american al justitiei a anuntat joi inculparea a doua firme din China si Taiwan si a trei persoane, acuzate de conspiratie in vederea furtului de secrete comerciale de la firma producatoare de semiconductori Micron din SUA, transmite Reuters preluata de Agerpres. Dosarul impotriva…

- Statele Unite acuza China de tentative de spionaj in industria aviatiei, cu scopul de a fura secrete comerciale. Departamentul de Justitie american a publicat un raport in care arata ca mai multe companii aeriene au devenit tintele Beijingului.

- Principalii indici bursieri americani sunt pe un trend ascendent vineri dupa doua zile de tumult, pe masura ce raporturile comerciale cu China par sa se fi detensionat, cel putin pe moment, guvernele celor doua tari planuind o intalnire in noimebrie, in timp ce Departamentul de Stat al SUA a dezmintit…

- Statele Unite au anuntat masuri vizand sa restranga - in numele securitatii nationale - transferurile de tehnologie nucleara civila catre China, cu scopul de „evita deturnarea lor ilegala“ in „scopuri militare sau neautorizate“, a anuntat Departamentul american al Energei, relateaza AFP.