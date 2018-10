Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Statelor Unite a decis dublarea numarului de diplomați americani in Siria, in contextul in care organizația terorista Stat Islamic este aproape infranta, a declarat Jim Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.„Diplomații noștri sunt la sol…

- China a anulat o intalnire pe teme de securitate cu secretarul american al Apararii, Jim Mattis. Intalnirea era planificata pentru luna octombrie, a declarat un oficial american, duminica, la cateva zile dupa ce un diplomat chinez a spus ca nu exista motive de ingrijorare cu privire la tensiunile dintre…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP. …

- Statele Unite ale Americii inca nu au luat o decizie cu privire la amplasarea unei baze militare permanente in Polonia, a declarat secretarul american al Apararii, Jim Mattis, citat marti de agentia poloneza de stiri PAP.

- Statele Unite ar putea avea planuri de a folosi un atac chimic fals in Siria pentru a lovi forțele guvernamentale prin atac aerian, a spus ministrul rus al Apararii. Washingtonul deja construiește capabilitați de lovituri in Orientul Mijlociu, a spus acesta.

- Incertitudinea cu privire la efectivele Statului Islamic (SI) risca sa continue, estimeaza oficiali si experti – in fata unor estimari extrem de diferite, a unei propagande pe Internet care cauta sa convinga lumea ca infrangerea lor pe teren nu este adevarata si a incertitudinii in zone de conflict…

- O delegatie de oficiali turci va merge peste doua zile la Washington pentru a discuta in legatura cu disputele existente intre SUA si Turcia, ambele fiind membre ale NATO, a informat marti CNN Turk, citand surse diplomatice, relateaza Reuters. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia s-au inrautatit,…

- Sase membri ai gruparii extremiste Stat Islamic, care pregateau atacuri in Statele Unite, Arabia Saudita si Suedia, au fost ucisi in raiduri aeriene conduse de SUA in Siria, a anuntat armata americana, scrie agerpres.ro.