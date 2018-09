Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit si alte 14 au fost ranite dupa ce o bomba amplasata intr-o masina a explodat duminica in capitala Somaliei, informeaza BBC. Printre raniti sunt si copii.

- Raportul dramatic pretinde ca Statul Islamic incearca sa recupereze si sa multiplice atacurile teroriste an zonele de desert din Irak si Estul Siriei cu o "armata" de 20.000 sau chiar 30.000 de luptatori in regiune. Potrivit raportului, acest lucru include "o componenta semnificativa de luptatori…

- Huawei a introdus functia GPU Turbo odata cu noua sa serie de dispozitive Honor pentru gaming cu modelele Play si 9i. Aceasta promite performanta imbunatatita in jocuri cu 60% si un consum de energie cu 30% mai mic, lucru promitator avand in vedere faptul ca cipurile grafice din dispozitivele companiei…

- Rapirea inginerului roman de azi din perimetrul Sharara este doar confirmarea faptului ca Libia a devenit, dintr-o prietenie speciala, o experiența dureroasa, pe multe planuri, pentru Romania. Ingineria petroliera romaneasca, una de tradiție, a facut ca zeci de mii de compatrioți sa lucreze in țari…

- O bomba a explodat in zona Benadir, din Mogadishu, atentatul soldandu-se cu cel putin sapte raniti. Bomba a explodat in zona Benadir din Mogadishu, a declarat ofiterul de politie, Abdullahi Hussein.Persoanele ranite in acest atac au fost spitalizate. Atentatul nu a fost revendicat…

- Demetrius Nathaniel Pitts, cunoscut si sub numele de Abdur Raheem Rafeeq, a spus unui ofiter FBI sub acoperire ca intentioneaza sa ucida militari si familiile lor cu un vehicul incarcat cu explozivi, in acest oras din statul Ohio.Suspectul, care are cazier judiciar, a fost arestat si incarcerat…

- Summit pe tema migranților la Bruxelles. Liderii Uniunii Europene se intrunesc, astazi, in capitala Belgiei pentru a participa la discuții și a lua o decizie privind soarta celor care ajung in Europa fugind de nenorocirile din țarile lor. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, avertizeaza ca in chestiunea…

- Fostul secretar general al NATO Javier Solana a anuntat ca i s-a refuzat un permis electronic de intrare in Statele Unite, din cauza ca s-a dus in Iran, unde a participat la negocierea acordului in dosarul nuclear, relateaza AFP. ”Aceasta este o decizie un pic meschina”, a apreciat Javier Solana intr-un…