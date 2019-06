Statele Unite au atacat Iranul

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul special al Statelor Unite pentru Iran, Brian Hook, a avut vineri, la Riyad, o intrevedere cu adjunctul ministrului saudit al Apararii, prințul Khalid bin Salman, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Cei doi au discutat despre recentele atacuri pentru care Statele…

- Premierul nipon Shinzo Abe incepe miercuri o vizita de doua zile la Teheran, in contextul tensiunilor sporite din ultima perioada dintre Iran si Statele Unite, informeaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Se schimba situația: un roman va conduce masoneria lumii Abe, primul sef de…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- "Nu urmarim o schimbare de regim (la Teheran), vreau ca aceasta sa fie clar", a spus presedintele american, in timp ce Statele Unite desfasoara forte militare in Orientul Mijlociu."Ceea ce dorim este absenta armelor nucleare. Chiar nu vreau sa ranesc Iranul", a adaugat el, la incheierea…

- Presedintele Donald Trump s-a declarat miercuri "sigur ca Iranul va dori in curand sa discute cu Statele Unite", in pofida escaladarii tensiunii dintre cele doua tari, relateaza AFP. Totodata, presedintele american a negat, pe Twitter, existenta oricarei "dispute interne" in cadrul administratiei cu…

- La un an dupa retragerea SUA din acordul nuclear cu Iranul, la decizia presedintelui american Donald Trump, în contextul escaladarii tensiunilor dintre Washington si Teheran, democratii avertizeaza ca administratia de la Casa Alba este pe cale sa angajeze Statele Unite

- Statele Unite au facut o "eroare majora" politizand industria petroliera si folosind-o ca arma, a declarat marti Bijan Zanganeh, ministrul iranian al Petrolului, citat de agentia de presa IRNA potrivit Agerpres. "America a facut o greseala majora prin politizarea industriei petroliere si utilizarea…

- Parlamentul iranian a calificat Statele Unite un sponsor al terorismului si a desemnat comandamentul central Centcom, care supravegheaza operatiunile militare americane in Orientul Mijlociu, drept organizatie terorista, a informat marti televiziunea de stat IRIB, transmite DPA. Masura…