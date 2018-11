Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a facut marți apel la incetarea ostilitaților in Yemen și a declarat ca negocierile coordonate de Națiunile Unite ar trebui sa inceapa luna viitoare, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Mike Pompeo a mai declarat ca atacurile cu rachete…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a confirmat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministrul saudit de Externe, a cerut acestuia desfașurarea unei investigații transparente in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de…

- Uniunea Europeana ar trebui sa opreasca vanzarile de arme catre Arabia Saudita in urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, o astfel de decizie a europenilor putand contribui si la sfarsitul 'razboiului ingrozitor din Yemen', a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, intr-un…

- Presedintele Alibaba, Jack Ma, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China poate dura 20 de ani si poate fi ”un dezastru” pentru toate partile implicate, transmite Reuters preluata de news.ro.Ma a vorbit in aceasta saptamana la conferinta Alibaba cu investitorii, la cateva…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China s-a agravat marti, dupa ce Beijingul a anuntat tarife pentru marfuri americane in valoare de 60 de miliarde de dolari, ca reactie la tarifele introduse de presedintele american Donald Trump pentru produse chinezesti de 200 de miliarde de dolari, transmite…

- China nu se va mulțumi sa stea in defensiva in razboiul comercial cu Statele Unite, a avertizat un important tabloid chinez, in condițiile in care este de așteptat ca Donald Trump sa anunțe luni noi taxe vamale asupra unor importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari, transmite Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a discutat la telefon cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat, informeaza Reuters luni. Potrivit comunicatului, Pompeo i-a multumit…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat luni cu printul Mohammen bin Salman al Arabiei Saudite despre situatia din Siria, Irak, Afganistan si Yemen, au transmis reprezentantii Departamentului de Stat din Statele Unite, relateaza Reuters.