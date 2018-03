Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina așteapta primul transport cu arme din SUA. Anul trecut, in luna decembrie, SUA au provocat iritarea Moscovei dupa ce au aprobat furnizarea de arme pentru a sprijini Ucraina in conflictul de aproape patru ani cu rebelii separatisti prorusi din estul tarii. ”Primul transport ar trebui sa vina…

- Inculparea a 13 rusi, acuzati ca au incercat sa influenteze alegerile prezidentiale in Statele Unite, este suficient de ridicola cat sa fie considerata opera unui actor profesionist de comedie, apreciaza Moscova, scrie NEWS.RO, citand The Associated Press.Citeste si: Clipe de COSMAR: Un cutremur…

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca noua lege ucraineana privind reintegrarea celor doua regiuni separatiste din estul tarii -Donetk si Lugansk - promulgata de presedintele Petro Porosenko cu o zi in urma - incurajeaza utilizarea fortei pentru restabilirea integritatii…

- Echilibrul puterilor navale la Marea Neagra s-a schimbat, dupa anexarea Crimeei în 2014. Ucraina a dat înapoi, în timp ce Moscova si-a întarit prezenta militara.

- Reprezentativa masculina de hochei pe gheata a Statelor Unite a suferit a doua infrangere la turneul olimpic de la PyeongChang, cedand sambata cu un incredibil 0-4 in fata selectionatei sportivilor olimpici din Rusia (OAR), in grupa B. Hocheistii din SUA pierdusera si in fata Sloveniei,…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a acuzat Moscova ca incearca "sa distruga democratia" si a cerut ca steagul Rusiei sa fie interzis oriunde in lume. "Nici politicul, nici business-ul nu pot exista...

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- Departamentul american de Stat a dat unda verde Finlandei pentru a cumpara rachete in valoare de 730 de milioane de dolari cu care sa-și doteze forțele navale, potrivit Defense News . Anunțul vine pe fondul preocuparilor generate de politica Rusiei, Finlanda intenționand sa-și creasca cheltuielile pentru…

- Rusia a raspuns imediat dupa doborârea avionului militar în Siria, cu un tir de rachete care a lovit regiunea și a ucis zeci de rebeli, potrivit cifrelor oferite de oficialii de la Moscova.

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- Rusia a emis un avertisment de calatorie pentru cetatenii sai pe care ii avertizeaza ca ar putea fi arestati in strainatate si extradați in Statele Unite. In plus, ministerul rus de Externe acuza Washingtonul ca "vaneaza" cetateni rusi.

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al ministrului rus al Energiei. Donald Trump sustine ca nu a primit niciun VENIT din RUSIA, in ultimii zece ani Pe lista entitatilor vizate de sanctiuni au fost introduse…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- Rusia iși intarește prezența in Crimeea, regiune in care a desfașurat o noua divizie de rachete sol-aer S-400. Aceasta decizie marcheaza o noua escaladare a tensiunilor militare din regiune, dupa ce Moscova a anexat peninsula, noteaza Reuters. Rusia a anunțat ca este nevoita sa ia masuri pentru asigurarea…

- Statele Unite planuiesc sa ia masuri impotriva activitatilor iraniene cu rachete balistice, in afara cadrului acordului nuclear iranian, si spera ca eforturile Washingtonului vor fi sustinute de alte state, a declarat vineri ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul CNN.

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Rusia a desfasurat o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler) - un sistem avansat de rachete sol-aer - in Crimeea pentru a controla granita cu Ucraina, relateaza miercuri agentia oficiala de presa RIA Novosti. Prin intermediul presei,…

- Informatiile privind aceasta vanzare survin in conditiile in care Phenianul si Seulul intreprind primele lor negocieri dupa mai mult de doi ani, menite sa duca la solutionarea crizei provocate de programul nuclear nord-coreean. Acordul privind vanzarea de rachete are loc la un an dupa ce Coreea de…

- Departamentul american al Securitatii interne (DHS) a anuntat luni suprimarea unui statut special care impiedica expulzarea a peste 200.000 de cetateni din Salvador care traiesc in Statele Unite, scrie AFP.

- Departamentul de Justitie al SUA a inversat, joi, politica oficiala care a tolerat initiativele privind legalizarea vanzarii de canabis pentru uz recreational, la trei zile dupa ce statul California a lansat cea mai mare piata reglementata...

- „Moscova s-a amestecat cu siguranța în alegerile americane prezidențiale și foloseste o strategie foarte sofisticata, prin dezinformare și propaganda și prin rețelele de socializare, pentru a polariza societatile și pentru a învrajbi comunitațile una împotriva celeilalte…

- Ziarul The Washington Post apreciaza pozitiv decizia presedintelui american Donald Trump care a ales „timpul perfect pentru livrarea de arme letale Ucrainei“. „Administrația Trump de luni de zile nu putea sa se decida daca sa livreze sa nu arme defensive Ucrainei, dar cand saptamana trecuta s-a hotarat…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- Ministerul rus de externe acuza Statele Unite de interferenta electorala pentru ca SUA au criticat decizia Rusiei de a-i interzice liderului opozitiei, Alexei Navalny, sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, noteaza Moscow Times.

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Statele Unite au prezentat ”probe irefutabile” ale unor vanzari de rachete de catre Iran, o ”incalcare flagranta” a obligatiilor sale internationale, ceea ce Teheranul a dezmintit imediat, relateaza AFP.Racheta trasa din Yemen catre Arabia Saudita de catre rebeli huthi, luna trecuta, a fost…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei…

- Capacitatile militare de care dispun Moscova si Beijingul au avansat atat de mult incat, in anumite circumstante, fortele americane nu ar iesi invingatoare dintr-un conflict cu rusii sau chinezii.

- Un tribunal din Kiev l-a eliberat aseara pe opozantul Mihail Saakașvili, arestat sâmbata, respingând astfel solicitarea Parchetului, care ceruse în acest caz consemnare la domiciliu cu brațara electronica pentru fostul președinte georgian, transmite Agerpres. Saakașvili…

- Interviu cu Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Domnule Oleg Tofilat, avem nevoie de reformarea Întreprinderii de Stat "Calea Ferata din Moldova? Este ea în prag de…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, i-a transmis omologului sau american Rex Tillerson ca Phenianul este dispus sa poarte discuții directe cu Washingtonul, pe tema arsenalului nuclear. Cei doi oficiali au avut, joi, o întrevedere la Viena. „Am vorbit despre situația din peninsula…

- Statele Unite si Rusia s-au acuzat reciproc, joi, de destabilizarea situatiei din Europa, in marja reuniunii anuale de la Viena a ministrilor de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), relateaza dpa, conform agerpres.ro. Secretarul general al OSCE, Thomas Greminger,…

- The National Interest a decis sa reflecteze despre confruntarea potențiala dintre infanteria americana și cea rusa. În opinia publicației, în aceasta ciocnire armata va învinge armata care se poate lauda nu numai cu flexibilitatea organizaționala, ci și cu „un avantaj semnificativ…