- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Statele Unite se retrag din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Rusia in 1987, una dintre piesele centrale ale controlului armamentului dupa Razboiul Rece, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Retragerea…

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia nu au reusit sa ajunga la niciun acord privind mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), Administratia Vladimir Putin denuntand instalarea de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Romania.

- Un oficial american a informat joi ca Rusia trebuie sa renunte la rachetele nucleare de croaziera 9M729 sau sa modifice raza lor pentru a respecta Tratatul Fortelor Nucleare cu raza Medie (INF) din 1987 si sa evite astfel ca Washingtonul sa se retraga din pact.„Rusia nu a incalcat si ramane…

- Statele Unite nu vor recunoaste niciodata anexarea peninsulei Crimeea de catre Rusia. Declaratia a fost facuta de secretarul american de Stat, Mike Pompeo, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Washington in comun cu ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin.