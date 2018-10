Stiri pe aceeasi tema

- Adminstratia Trump le va transmite liderilor rusi ca Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF), intr-un efort de a contrabalansa dezvoltarea capabilitatilor militare ale Chinei in Pacific, au informat mai multe surse, relateaza The New York Times.

- Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a transmis ca sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabile sunt Statelor Unite ale Americii, scrie Mediafax . Rusia considera ca sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca a solicitat Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania efectuarea de verificari la doi notari din Sibiu in legatura cu casa pierduta in instanta...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca a solicitat Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania efectuarea de verificari la doi notari din Sibiu in legatura cu casa pierduta in instanta de presedintele Klaus Iohannis. Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Tudorel Toader…

- „Eu de atatea ori v-am explicat ca eu nu sunt comentator. Sunt atația care cred ca le știu pe toate și care iși dau parerea cu privirea la toate. Eu vorbesc in limita mea. Giuliani și el un om pana la urma din Statele Unite”, a spus Tudorel Toader. Rudolph Giuliani, avocatul personal al lui Donald…

- BIAS 2018 le promite spectatorilor avioane ale forțelor aeriene din mai multe țari. Cea de-a 10-a ediție a show-ului aeronautic are loc sambata, pe 28 iulie, la ora 10.00, pe Aeroportul Internațional București Baneasa-Aurel Vlaicu și Romaero. La BIAS 2018 vor participa avioane ce aparțin forțelor aeriene…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, referitor la nominalizarea noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, ca il bucura venirea unui ambasador care are o legatura cu Romania, exprimand convingerea ca Parteneriatul strategic dintre cele doua tari va cunoaste…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, referitor la nominalizarea noului ambasador al Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, ca il bucura venirea unui ambasador care are o legatura cu Romania, exprimand convingerea ca Parteneriatul strategic dintre cele doua tari va cunoaste…