- Statele Unite vor inceta sa se mai conformeze prevederilor Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incepand de sambata, dupa esecul unor discutii de ultim moment pe tema gasirii unei solutii care sa permita mentinerea acordului, a declarat un oficial american rang inalt.

- Statele Unite vor inceta sa respecte, in acest weekend, Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in urma esecului unor negocieri de ultim moment, la Beijing, cu Rusia, a anuntat joi subsecretara de Stat americana insarcinata cu controlul armamentului si securitatea internationala Andrea Thompson,…

- Inceta din viata pe 19 ianuarie 1981… Catinca Ralea (nascuta pe 5 septembrie 1929), realizator de emisiuni radio-tv, traducator, regizor de film, actrita, a fost fiica filosofului, esteticianului Mihai (Mihail) Ralea si sotia lui Emanoil Petrut. A urmat cursurile secundare in Statele Unite ale Americii,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) si Uniunea Europeana (UE) au indemnat Moscova sa-i elibereze pe marinarii care au fost plasati in detentie inainte de a fi judecati, dupa ce Rusia a arestat, in noiembrie, trei nave ucrainene si echipajele acestora. Rusia a afirmat ca navele au intrat in apele…

- Rusia i-ar putea preda pe cei 24 de marinari ucraineni arestati in largul Peninsulei Crimeea, ca parte a unui acord pentru un schimb de prizonieri cu Ucraina, incheiat anul trecut, informeaza vineri cotidianul rus Izvestia, citand o inalta sursa diplomatica rusa, transmite Reuters. Statele…

- Președintele Rus Vladimir Putin ii transmite omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare adresata cu ocazia Anului Nou, ca Moscova este pregatita pentru dialog pe o „agenda vasta”. „Vladimir Putin a subliniat ca relațiile dintre Rusia – Statele Unite ale Americii sunt cel mai important factor…

- Washingtonul acuza fara temei Rusia de nesocotire a tratatului cu privire la forțele nucleare intermediare pentru a-și acoperi propriile devieri de la stipularile documentului, afirma purtatorul de cuvant al MAE de la Moscova, Maria Zaharova.