Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington, intr-un comunicat preluat de AFP si Reuters preluate de Agerpres "Statele Unite…

- Statele Unite restrang exportul de tehnologie nucleara civila catre China, pentru a evita utilizarea acestei tehnologii in scopuri militare sau neautorizate, a anuntat joi Departamentul Energiei de la Washington, intr-un comunicat preluat de AFP si Reuters. "Statele Unite nu pot ignora implicatiile…

- China a anulat negocierile comerciale care ar fi trebuit sa aiba loc cu Statele Unite, iar vicepremierul Liu He nu va mai merge la Washington saptamana viitoare, potrivit unor surse apropiate situatiei, citate de Wall Street Journal, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca ''incearca sa influenteze'' alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat ''represalii'' la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters, potrivit Agerpres. In…

- Comisia Europeana pregateste o lista de produse importate din SUA, in valoare totala de aproximativ 20 miliarde de euro, pe care ar urma sa le taxeze semnificativ in cazul in care Statele Unite ale Americii vor introduce tarife pentru importurile de automobile din UE, a anuntat miercuri Cecilia Malmstrom,…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters, preia Agerpres.Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia…