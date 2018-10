Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul trimis de Statele Unite in Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit vineri cu oficialii talibani in Qatar, in contextul in care Administrația președintelui american Donald Trump cauta o metoda sa incheie razboiul din ultimii 17 ani din Afganistan, relateaza Euronews, scrie Mediafax.Este…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunta MApN.

- O premiera! Campionatul Mondial de 50km Alergare se va desfasuraanul viitor in Romania. Brasovul este orasul care va gazdui in data de 1 septembrie 2019 acest campionat mondial. Drumul deschis de catre Timisoara prin organizarea cu succes a primului campionat european de atletism din Romania (Campionatul…

- Statele Unite ale Americii, prin vocea Consilierului pentru securitate nationala, John Bolton, au adoptat astazi o pozitie extrem de critica fata de Curtea Penala Internationala (CPI) de la Haga, pe care o avertizeaza cu sanctiuni daca judecatorii acesteia vor insista pe investigarea presupuselor crime…

- Locatia ar urma sa fie in Statele Unite ale Americii, mai exact in New York. "Negocierile privind desfasurarea finalei in New York se poarta chiar in aceste momente. Sansele sunt destul de mari sa se concretizeze", a afirmat Roursa la Radio Catalunya. Finala editiei din 2019 a Ligii Campionilor se va…

- Teheran, 25 iul /Agerpres/ - Iranul nu va lua parte niciodata la negocieri unilaterale cu Statele Unite ale Americii sub amenintare, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Qassemi, citat de Reuters. Comentariile lui Qassemi par sa fie o reactie la declaratia…

- Muntenegru raspunde atacului lui Trump care a insinuat ca de aici poate incepe Al Treilea Razboi Mondial și spune ca deși sunt o țara mica ei ”contribuie la pace” și invoca faptul ca țara s-a desprins din fosta Iugoslavie fara a se recurge la varsare de sange. Intr-un comunicat transmis de autoritațile…

- Misiunea NATO in Afganistan, Resolute Support, a respins marti informatiile potrivit carora comandantul sau, generalul John Nicholson, a declarat ca Statele Unite sunt pregatite sa se alature unor negocieri directe cu talibanii, precizand ca aceste comentarii au fost "interpretate gresit", relateaza…