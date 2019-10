Statele Unite, afectate de un val neobişnuit de căldură La Washington au fost inregistrate 36 de grade Celsius miercuri, la sfarsitul dupa-amiezii, potrivit Serviciului National de Meteorologie (National Weather Service - NWS), o valoare care a depasit precedentul record de temperatura pentru aceasta luna inregistrat in capitala americana - 35,5 grade Celsius, pe 5 octombrie 1941. Mercurul a urcat in termometre pana la valori care au depasit constant pragul de 32 de grade Celsius in sudul tarii, potrivit NWS - in Montgomery (Alabama) s-au inregistrat 36,6 grade Celsius, in Little Rock (Arkansas) 34,4 grade Celsius, iar in Atlanta 35 de grade Celsius. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

