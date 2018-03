Stiri pe aceeasi tema

- SUA au inculpat vineri noua cetateni si o companie din Iran pentru tentativa de atacuri cibernetice, dirijate de regimul de la Teheran, impotriva a sute de universitati americane si internationale, a zeci de companii si a unor institutii guvernamentale americane, transmite Reuters.Prin aceste…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Statele Unite vor acorda ajutoare umanitare - alimente si medicamente - in valoare de 2,5 milioane de dolari venezuelenilor care se refugiaza in Columbia, au anuntat marti oficialitati americane. SUA intentioneaza sa ajute si alte tari care primesc refugiati, daca situatia din Venezuela se inrautateste.…

- Franta, Regatul Unit si Germania au propus partenerilor lor europeni noi sanctiuni vizand Iranul in dosarele balistic si al implicarii Teheranului in Siria, cu obiectivul de a convinge Statele Unite sa pastreze acordul din 2015 cu privire la programul nuclear al Republicii islamice, potrivit unui…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Statele Unite au determinat ca Phenianul a folosit neurotoxina VX, un agent chimic folosit in razboi, pentru asasinarea lui fratelui vitreg al liderului suprem Kim Jong-Un, anuntand ca va impune noi sanctiuni ca reactie, a informat, marti, Departamentul american de Stat, relateaza Reuters.

- Iranul a declarat luni ca este in masura sa produca uraniu imbogatit in proportie de 20% 'in mai putin de 48 de ore' daca SUA ar renunta la acordul incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri privind programul nuclear iranian, a informat luni televiziunea al-Alam, citand un inalt responsabil…

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- Statele Unite au infiintat aproximativ 20 de baze militare in teritoriile controlate de kurzi in Siria, a declarat joi intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, Aleksandr Venediktov, consilierul pentru securitatea internationala al secretarului Consiliului Securitatii Rusiei, organism…

- Rusia a facut uz de dreptul sau de veto la o rezolutie britanica, sustinuta de Statele Unite si Franta, care reinnoia embargoul asupra armelor in Yemen, criticand Iranul, si a obtinut sa fie adoptata in unanimitate o rezolutie tehnica, evitand condamnarea Teheranului, relateaza AFP. Aceasta dubla decizie…

- Premierul australian Malcolm Turnbull a facut apel sambata la Statele Unite sa isi mentina rolul de lider global si le-a cerut tarilor membre NATO sa isi respecte angajamentele de crestere a bugetelor militare, relateaza dpa. La o intalnire cu guvernatori ai statelor americane la Washington,…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau. De asemenea, ii place fotbalul, isi…

- Pe fondul „febrei” de investitii in bitcoin si alte criptomonede, autoritatile de reglementare din Statele Unite iau in considerare stabilirea unui set de reglementari noi care ar putea duce la o supraveghere federala mai detaliata asupra acestei categoriii de active, potrivit Reuters. Discutiile…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialul, care nu a dorit sa fie identificat deoarece informatia…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Statele Unite ale Americii au un plan destul de avansat privind pacea in Orientul Mijlociu, la care se lucreaza de mai multe luni, a declarat miercuri secretarul de stat Rex Tillerson, aflat in capitala Iordanului, Amman, in cadrul turneului sau in regiune, transmite Reuters. Seful diplomatiei americane…

- JO2018 PyeongChang - Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Patinatoarea americana Mirai Nagasau a facut istorie la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang dupa ce a reusit o saritura triplu axel cu o aterizare perfecta, cel mai dificil salt din patinaj, fiind prima sportiva din SUA si a treia din…

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Statele Unite depun eforturi pentru a submina proiectele energetice rusesti din Europa, argumentand ca atitudinea SUA da dovada de ”concurenta neloiala”, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Pietele din Asia au scazut din nou marti, in conditiile in care investitorii au reactionat puternic la vestea ca indicele bursei americane Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere din ultimii peste sase ani, informeaza site-ul postul BBC News. Titlurile pe piata nipona s-au depreciat…

- Iranul a condamnat o persoana, al carei nume nu l-a dat publicitatii, la sase ani de inchisoare pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, informeaza Reuters.…

- Beijingul acuza Washingtonul de lipsa de respect fata de America Latina, dupa ce secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a avertizat tarile din aceasta regiune in legatura cu dependenta economica de China, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Statele Unite sunt sigure ca reteaua Haqqani, aliata cu talibanii din Afganistan, se afla in spatele atentatului de sambata, de la Kabul, soldat cu peste 100 de morti si peste 230 de raniti, informeza Reuters. Atat capitanul american Tom Gresback, purtator de cuvant al misiunii NATO Resolute…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a contrazis miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care afirmase in aceeasi zi ca mutarea la Ierusalim a ambasadei americane in Israel se va produce in maximum un an. Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Vicepremierul turc Bekir Bozdag a declarat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) ''se joaca cu focul'' infiintand o forta siriana de securitate la granita ce include militia kurda YPG, relateaza agentia Reuters. Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA,…

- Președintele Iranului Hassan Rohani a afirmat ca administrația Donald Trump nu a reușit sa puna în pericol acordul nuclear din 2015 dintre Teheran și șase 6 puteri ale lumii, și ca acest acord e o victorie pe termen lung. Acordul dintre Iran, Statele Unite, Germania, Rusia, Franța,…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Casa Alba a declarat ca Statele Unite sunt foarte ingrijorate de rapoartele potrivit carora Iranul a arestat cateva mii de protestatari si a torturat si ucis o parte din cei aflati in detentie, relateaza Reuters.

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a negat duminica, in replica la acuzatiile oficialilor de la Teheran, orice implicare a agentiei americane de informatii in manifestatiile de protest care au zguduit Iranul saptamana trecuta, transmite AFP. "Este fals. Este poporul iranian. Ei le-au creat,…

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile denuntand acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - tin "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran", relateaza AFP. …

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…