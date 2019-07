Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE…Aflati sub control judiciar pentru trafic de droguri, Stelica si Elena Bosnea, tata si fiica, se pot bucura acum de libertate deplina. Si asta dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au decis revocarea masurii controlului judiciar si a obligatiilor ce le reveneau. Elena Bosnea a ajuns in fata…

- Liderul interlop mexican Joaquin „El Chapo” Guzman a fost condamnat, ieri, la inchisoare pe viata de catre o instanta din Statele Unite, potrivit BBC. Pe langa pedeapsa de inchisoare pe viata, instanta l-a condamnat la inca 30 de ani de inchisoare. In luna februarie, Guzman, in varsta de 62 de ani,…

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din comuna vasluiana Puscasi, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc si introducere in tara, fara drept, de droguri de risc, au informat, miercuri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit unui comunicat de presa remis…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Galati au efectuat sase perchezitii la mai multe locatii unde existau suspiciuni ca membrii unei grupari infractionale depozitau droguri.

- Cel putin 400 de manifestanti au fost arestati miercuri la Moscova in timpul unui mars impotriva abuzurilor politiei si in sprijinul jurnalistului Ivan Golunov, acuzat pe nedrept de trafic cu droguri, a anuntat ONG-ul OVD-Info, citat de AFP. Intr-o relatare anterioara se vorbise despre…

- La data de 30.05.2019, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore, a inculpatilor M.D.A., C.I.D., D.E.G., D.F.A., pentru savarsirea infractiunii de introducere in tara…

- Ieri, 23 aprilie, politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Iasi, au efectuat patru perchezitii domiciliare, in municipiul Pascani. Doua persoane au fost retinute si una a fost plasata sub control judiciar. Potrivit Politiei…

- Trei persoane au fost arestate preventiv in urma unor perchezitii efectuate de catre politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi si Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT, in judetele Iasi si Constanta, fiind vizate mai multe persoane banuite trafic de droguri de mare risc,…