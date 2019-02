Statele UE sunt de acord cu reformele privind drepturile de autor

Stiri pe aceeasi tema

- Statele din Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind reglementarea gazoductului Nord Stream 2, a informat vineri cancelarul german Angela Merkel, fara a da mai multe detalii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Romania are potentialul de a fi un foarte bun mediator incat dosarul privind drepturile de autor sa fie inchis in perioada detinerii presedintiei Consiliului Uniunii Europene, a declarat, marti, ministrul Culturii, Valer-Daniel Breaz. Ministrul Culturii a fost prezent in Comisia pentru cultura si educatie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Radio Romania Actualitati, ca un acord politic intre statele membre ale Uniunii Europene in privinta cadrului financiar multianual nu va fi finalizat in timpul presedintiei romane a Consiliului UE, deoarece nu exista consens, parerile fiind divizate.

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a ajuns joi la un acord privind reducerea productiei, dar asteapta un angajament din partea Rusiei, care nu e membru OPEC, pentru a decide exact cu cat va scadea productia, o masura menita sa sprijine pretul titeiului, au declarat pentru Reuters surse…

- Statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord, joi, cu infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii (AEM), menita sa-i sprijine pe cei aproximativ 17 milioane de europeni care traiesc sau muncesc in alt stat membru si sa reduca munca la negru, transmite DPA."AEM ii va ajuta pe angajati si pe…

- OPEC, Organizatia Țarilor Exportatoare de Petrol, a ajuns la un acord privind reducerea producției de tiței. Statele din Golf și partenerii sai doresc, de fapt, o creștere a prețului la baril, care in ultimele doua luni a scazut cu 30 la suta, ajungand la aproximativ 60 de dolari

- Magistrații au hotarat, in amanunt, cum se imparte averea regretatei cantarețe de muzica populara care s-a stins, la doar 59 de ani, in luna martie a anului 2017, scrie cancan.ro. Citeste si Greseala pe care toate femeile o fac! Din cauza asta au murit Denisa Raducu si Ileana Ciuculete. Mergi…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European in care se discuta proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).