Propunerea dezbatuta in prezent a fost prezentata in luna martie a anului trecut de Comisia Europeana si vizeaza in principal gigantii americani ai Internetului: Google, Apple, Facebook si Amazon, reuniti sub acronimul GAFA. Propunerea vizeaza introducerea rapida a unei taxe de 3% pe veniturile generate de aceste companii din anumite activitati (publicitate sau revanzarea datelor personale). Insa pentru o directiva europeana este nevoie de sprijinul tuturor statelor membre UE.

'Mai multe delegatii continua sa aiba obiectii fundamentale', se arata intr-un document pregatit de Presedintia…