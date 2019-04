Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din principalele tari industrializate din cadrul G7 in Franta, la sfarsitul saptamanii, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre Statele Unite sub presedintia lui Donald Trump si aliatii lor cei mai apropiati,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din principalele tari industrializate din cadrul G7 in Franta, la sfarsitul saptamanii, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre Statele Unite sub presedintia lui Donald Trump si aliatii lor cei mai apropiati,…

- Franta va face mai degraba presiuni pentru obtinerea presedintiei Comisiei Europene decat pentru cea a Bancii Centrale Europene (BCE) cand principalele functii de la Uniunea Europeana se vor negocia in acest an, au declarat, pentru Reuters, surse din blocul comunitar, potrivit agerpres.ro.Presedintele…

- In cazul in care testul este efectuat cu succes, racheta ar putea fi desfasurata in aproximativ 18 luni.Citește și: Drepturile omului, interpretate de SUA in numele 'intereselor' sale cu anumite țari Statele Unite intentioneaza sa testeze, in august, o racheta de croaziera cu o raza…

- Statele membre UE și-au exprimat susținerea pentru negocierile comerciale cu Statele Unite, însa unele au nevoie de discuții interne înainte de a lua o decizie, a declarat vineri Cecilia Malmström, comisarul UE pentru comert, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax.Comisia…

- Oficialii americani au sporit presiunile asupra Uniunii Europene pentru a rezolva problemele din domeniul agriculturii, acesta fiind cel mai recent efort al autoritatilor SUA de a include produsele agricole in negocierile cu blocul comunitar, transmite Reuters. Negociatorii UE sustin ca nu…

- Statele membre UE au cazut de acord asupra unui compromis cu Parlamentul European si Comisia Europeana pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit in prezent intre Rusia si Germania, au declarat surse din cadrul delegatiei germane. Potrivit surselor, operatorul gazoductului se poate aştepta…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP. 'Statele…