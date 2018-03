Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Polonia și Ungaria propun includerea Republicii Moldova in planul de extindere a UE. Acest lucru a fost comunicat de mass-media din Ucraina și Polonia, care menționeaza ca subiectul a fost discutat in cadrul negocierilor de la Budapesta de catre șefii parlamentelor din țarile Grupului de la Vișegrad,…

- Parlamentul European a votat joi, cu 422 de voturi "pentru", 147 de voturi "impotriva" și 48 de abțineri, rezoluția care propune sancțiuni fara precedent pentru incalcarea statului de drept in Polonia. Europarlamentarii europeni au aprobat o procedura in cazul articolului 7, care ar putea…

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- "Prima intrebare, daca suntem structural mai asemanatori cu statele zonei euro sau macar cu statele din centrul si estul Europei? Aici, raspunsul, dupa mine, este: Nu suntem. Suntem mai indepartati de ei pentru ca ceea ce se intampla prin 2014 - 2015, cand tindeam cu deficitul de cont curent spre zero…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Romania nu e pregatita pentru o noua criza internaționala, țara noastra avand deficit de cont curent și crescand prin consum, nu prin exporturi și investiții, așa cum fac 20 de țari europene, inclusiv Ungaria sau Slovacia, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR).…

- Restrictiile privind ratele de dobanda (interest rate restrictions - IRR) se clasifica in restrictii directe (asupra nivelului ratelor de dobanda - dobanda conventionala, penalizatoare) si restrictii indirecte (privind metodele de calcul -dobanda anuala efectiva , dobanda compusa, variabilitate), alte…

- Din aceasta pozitie, Luiza Moraru va gestiona cei aproape 500 de consultanti CBRE care desfasoara in zona CEE activitati de management de proprietati imobiliare - cladiri de birouri si centre comerciale. Astfel, ea va conduce de la Bucuresti echipele de administratori de proprietati din Austria,…

- Producatorul german de medicamente Stada Arzneimittel va analiza posiblitatea preluarii unor mici producatori de medicamente cu produse de nisa din Europa Centrala si de Est, pe masura ce transfera o parte din productie la propriile sale fabrici, a declarat directorul regional al companiei germane Ronald…

- CBRE a numit-o pe Luiza Moraru in functia de coordonator al diviziei de administrare a proprietatilor imobiliare pentru regiunea Europei Centrale si de Est, pozitie din care va indruma si superviza cei aproape 500 de consultanti ai companiei care desfasoara activitati de management de proprietati…

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- In anul 2050, in Romania ar putea aparea un nou tip de migrație: cea in cautarea apei. Adica romanul ar putea deveni un fel de beduin european. Asta pentru ca pe harta europeana a riscului apariției secetei, Romania este undeva in centrul fenomenului. ”Daca nu se vor decolmata cursurile de apa și lacurile…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Afirmatiile recente facute de catre premierul Belgiei in privinta cotelor obligatorii de imigranti la nivelul Uniunii Europene evidentiaza presiunile exercitate asupra Ungariei, a declarat Csaba Domotor, secretar de stat pentru Cabinetul premierului ungar, relateaza agentia MTI. "Recenta…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- Tarile Gupului de la Visegrad (Ungria, Polonia, Cehia si Slovacia, V4) au primit un ultimatum in legatura cu sistemul de cote obligatorii privind relocarea imigrantilor. Intr-un interviu acordat unui ziar belgian, premierul Belgiei a subliniat ca in scurt timp vor sa modifice sistemul UE privind migratia,…

- Grupul Penta este un grup specializat in investiții pe termen lung, avand investiții in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii financiare, servicii farmaceutice (prin Grupul Dr. Max), productie, investiții imobiliare, retail sau media. A&D Pharma este un grup integrat vertical,…

- Consiliul Concurentei a anuntat, intr-un comunicat transmis marti, ca analizeaza tranzactia prin care Glebi Holdings PLC, parte a Grupului Penta, preia A&D Pharma Holdings NV. Consiliului Concurentei analizeaza aceasta operatiune „din punct de vedere al compatibilitatii cu un mediu concurential…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- Slovacia, stat membru al NATO, are un contract de mentenanta cu Rusia pentru cele 12 avioane MiG-29 valabil pana in toamna anului 2019. Este posibil ca acest contract sa trebuiasca prelungit, chiar daca guvernul accepta sa cumpere noi avioane pana la sfarsitul anului, din moment ce livrarea de noi…

- Sute de persoane din Marea Britanie, Franta, Spania, Italia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Germania, Coreea de Sud, China, Israel, Arabia Saudita, Regatul Hasemit al Iordaniei, Belgia, Norvegia si Rusia au fost pacalite deun grup infractional format din trei romani care au postat pe site-urile…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul UE, in special din cauza crizei migratiei. In acest context, proiectul nostru ambitios in Austria este de a construi punti cu tarile grupului de la Visegrad', a anuntat Kurz la o conferinta de presa cu premierul ungar. Declaratia…

- Romania are rezerve privind Planul strategic pentru schemele de plati directe, deoarece elaborarea si aprobarea acestuia poate fi un proces indelungat ce ar putea determina penalitati substantiale si o posibila nationalizare a acestor plati, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Agriculturii…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES . Valoarea reprezinta 8% din totalul…

- Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea Europei Centrale si de Est, de 12,17 miliarde de euro. Ritmul de crestere a pietei romanesti este, conform studiului JLL Romania, cu mult peste cel al intregii regiuni (3,3% fata de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din Romania ramane…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale. Astfel, acesta a devenit responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari…

- Lenovo a anunțat numirea lui Ivan Bozev în funcția de Director Executiv și General Manager CSEE (Europa Centrala și de Sud-Est). Ivan Bozev, care deține o experiența vasta în domeniul tehnologic, își va extinde sfera de responsabilitați de la Europa de Sud-Est (SEE) la noul teritoriu,…

- Este vorba despre un transplant pulmonar, care nu a venit, iar pacientul care avea, totusi, un licar de speranta, a murit. "Ionut a asteptat un transplant pulmonar. Nu il mai asteapta... Ionut a murit. A fost unul dintre cei 4 romani care au pierdut lupta anul trecut, nemaiavand sansa de…

- Polonia se afla în discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile în infrastructrua în regiune, si planuieste sa implice în proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) "este complet science fiction", a declarat, vineri, ministrul adjunct de Externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata pe Internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista. Formatiunea…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

