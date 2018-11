Stiri pe aceeasi tema

- Planurile Uniunii Europene de reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030 reprezinta o amenintare pentru Germania, unde industria auto are un rol important in economie, a avertizat miercuri Asociatia Producatorilor Germani de Automobile (VDA), transmite Reuters.…

- Referendum: 1.12% prezența la vot in Teleorman, la ora 10.00 in Eveniment / on 06/10/2018 at 12:23 / La nivel național, pana la ora 10.00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0.97% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. In judetul Teleorman,…

- Ministrii de Finante din UE au decis marti sa scada TVA pentru cartile electronice si alte publicatii digitale, si sa o alinieze la cota redusa aplicata cartilor si publicatiilor tiparite. Acordul a fost anuntat de ministrul austriac de Finante, Hartwig Loeger, intr-o dezbatere publica la…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in Daily…

- Presedintele american Donald Trump a reluat miercuri atacurile impotriva companilor si platformelor tehnologice, intre care Twitter, Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, afirmand ca acestea ”incearca sa reduca la tacere” oamenii si sugerand, fara sa aduca dovezi, ca activitatile lor ar putea…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook,…

- 27 august, termenul limita pentru depunerea declaratiilor fiscale in Economie / on 22/08/2018 at 10:47 / Luni, 27 august 2018, este termenul limita pentru depunerea urmatoarele declaratii: – formularului 097 ” Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”;…

- Retelele sociale Facebook si Twitter au anuntat marti suspendarea a sute de conturi fiecare, in urma unei sesizari din partea firmei de securitate cibernetica FireEye. Posesorii conturilor promovau propaganda iraniana si discutii pe teme "anti-saudite, anti-israeliene si pro-palestiniene", informeaza…