- Sapte state central si est-europene i-au trimis o scrisoare comisarului european pentru Munca si Afaceri Sociale, Marianne Thyssen, in care contesta decizia Austriei de indexare a cuantumului alocatiilor acordate copiilor imigrantilor.

