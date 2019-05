Statele baltice se intrec intre ele sa reduca accizele la alcool Bautorii din regiunea Marii Baltice au motive de sarbatorit, Estonia a revenit asupra unei decizii anterioare de a majora accizele la alcool, dupa ce majorarea a afectat vanzarile si a diminuat veniturile la buget, iar aceasta decizie a determinat tara vecina, Letonia, sa anunte ca ar putea reduce propriile sale accize ca raspuns la decizia Estoniei, transmite Bloomberg.



Analistii avertizeaza insa ca aceste decizii ar putea declansa o cursa spre limita inferioara cu privire la taxarea alcoolului, spre bucuria celor care consuma alcool dar afectand veniturile guvernului. Exista si ingrijorari… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

