Stiri pe aceeasi tema

- Cererea globala de titei este afectata de problemele economice, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), fiind stimulata de preturile mai scazute, determinate de oferta abundenta, deoarece Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare

- Cererea globala de titei este afectata de problemele economice, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), fiind stimulata de preturile mai scazute, determinate de oferta abundenta, deoarece Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial…

- Cererea globala de petrol a inregistrat in primul semestru din acest an cel mai lent ritm de crestere incepand de la criza financiara din 2008, pe fondul sporirii semnelor de scadere a activitatii economice pe plan global si al escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, se arata intr-un…

- Estimarile par sa sprijine decizia Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si a celor din afara cartelului (Alianta OPEC+) de a extinde pana in martie 2020 acordul privind reducerea productiei de titei. Acordul va sprijini cresterea preturilor, pe fondul incetinirii economiei globale si…

- Un consilier al președintelui Emmanuel Macron va efectua marți și miercuri o vizita diplomatica în Iran pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Teheran și Statele Unite, a declarat un oficial francez, scrie Mediafax, citând Reuters.Iranul a amenințat luni ca va reporni centrifugele…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si cele din afara cartelului (Alianta OPEC+) au acceptat marti extinderea pana in martie 2020 a acordului privind reducerea productiei de titei, transmite Reuters. Tarile participante la summitul de la Viena al producatorilor globali de titei au reusit…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- Rusia a criticat puternic planurile SUA de desfasurare a sistemelor de rachete in Europa de Est si retragerea Washingtonului din tratatul de control al armelor INF. Criza rachetelor din Cuba a izbucnit in 1962 cand Moscova a raspuns la o desfasurare a rachetelor americane in Turcia trimitand…