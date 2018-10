Stiri pe aceeasi tema

- Orașul canadian Calgary este in stare de urgența dupa ce intr-o singura noapte s-a depus un strat de zapada care pe alocuri a ajuns la 40 de centimetri, potrivit calgaryherald.com. A fost o noapte nemaivazuta de canadienii din Calgary de ...

- Polițiștii rutieri atrag atenția conducatorilor auto asupra necesitații adaptarii comportamentului rutier la condițiile meteo specifice acestei perioade calendaristice. In zilele de toamna, problema meteorologica ce pune des in dificultate conducatorii auto este ceața. In acest context, pentru prevenirea…

- Orga mare a Bisericii Negre din municipiul Brasov va intra anul viitor intr-un amplu proces de curatare, dupa ce pe tuburile acesteia s-a depus un strat de praf, acesta fiind ridicat ca urmare a numarului mare de turisti ce viziteaza obiectivul, a precizat pentru AGERPRES organistul Bisericii Negre,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes, noaptea nu se circula pe Transfagarasan, intre orele 21.00 si 07.00. „Noaptea nu se circula intre orele 21.00 – 07.00. Aceasta este o restrictie permanenta, chiar si pe timp de vara, insa acum este foarte…

- Primul strat de zapada din aceasta toamna la Vartop, in statiunea Arieseni din Muntii Apuseni, s-a asternut marti dimineata, cand temperatura a scazut sub zero grade Celsius, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Deși se anunța o toamna lunga și calduroasa, se pare ca iarna nu mai are rabdare. Prima ninsoare din acest an a cazut deja in județul Alba. La Arieșeni a nins marți dimineața și se poate vedea deja primul strat de zapada. Partia Vartop din Stațiunea Montana Arieșeni are deja un strat mic de zapada,…

- In perioada 21-23 septembrie, incepand cu ora 20.30, in Piața Libertații din Timișoara, Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana organizeaza spectacolul in trei acte „Lumina Libertații”, care celebreaza Centenarul Romaniei și este o prima ediție a Festivalului Luminii. Spectacolul…