- Banca pe care au fost gasiti inconstienti fostul spion rus Sergei Skripal si fiica sa Yulia a fost inlaturata de politie, scrie news.ro, care citeaza Sky News. Banca a fost luata de politie pentru a fi pastrata ca "o posibila proba" in investigatia privind tentativa de omor asupra celor doi.

- Un roman de doar 20 de ani și-a pierdut viața la Londra, in Marea Britanie, intr-o incercare eroica de a-și apara prietenul, care intrase intr-o lupta cu o banda violenta intr-un centru comercial din estul Capitalei. Povestea s-a terminat tragic pentru tanarul sosit in țara insulara in urma cu doar…

- Ministerul de Interne i-a acordat post-mortem, joi, Emblema de Onoare a Politiei Române politistului Sorin Vezeteu din Suceava, cazut la datorie anul trecut, distinctia fiind înmânata sotiei sale.

- Transcarpatic, un tren produs la Arad de Astra Vagoane si operat de Astra Trans Carpatic, face furori printre calatorii care traverseaza Romania pe ruta Arad – Timisoara – Craiova – Bucuresti si retur. Pus in circulatie in luna decembrie a anului trecut, Transcarpatic face concurenta serioasa trenului…

- Dupa ce portalul de știri UNIMEDIA a postat o știre despre situația deplorabila a bulevardului Dacia, un cititor UNIMEDIA a transmis redacție un filmuleț video, unde da cu mașina gropile de pe carosabil.

- Un tanar in varsta de 33 de ani, angajat al Aeroportului Heathrow din Marea Britanie, care și-a dorit sa-și impresioneze prietenii laudandu-se cu o partida de amor pe care a transmis-o in direct, pe rețelele de socializare, a fost aspru pedepsit.

- Un barbat a fost arestat dupa ce a impușcat doua persoane, printre care o femeie insarcinata. Incidentul a avut loc in Sussex, Marea Britanie. Paramedicii au ajuns imediat la fața locului pentru a incerca sa salveze femeia insarcinata și pe copilul ei. Emma Nicholson se…

- O avarie suferita la o instalație de schi a transformat o zi perfecta într-un coșmar pentru schiori. Incidentul s-a produs pe o pârtie de schi din Georgia, unde telescaunul a prins viteza în urma unei defecțiuni și nu a mai oprit pentru ca oamenii…

- Masina in care se afla barbatul de 38 de ani, impreuna cu sotia lui de 35 de ani, a fost izbita in plin de trenul care mergea spre Galati, dupa ce soferul a depasit coloana de masini aflata la calea ferata, fara sa respecte semnalele luminoase. "Conducatorul auto nu a respectat indicatiile…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Serghei Skripal, 66 de ani, fost colonel al serviciilor de informatii militare ruse, acuzat de spionaj în beneficiul Regatului Unit, a fost intoxicat cu fentanyl, un puternic opioid, și se afla internat în stare critica la un spital din Marea Britanie.

- Un stalp de iluminat s a prabusit pe strada Stefan cel Mare, vis a vis de Policlinica cu Plata, din centrul municipiului Constanta. Din cauza coroziunii, stalpul a cedat. Nu au fost inregistrate victime.Circulatia in zona este inchisa.Politia Rutiera se ocupa de degajarea traficului. ...

- Tarile europene se confrunta cu o iarna tarzie provocata de un val de aer polar, care atrage dupa sine un ger naprasnic si ninsori abundente. Astfel, multe orașe europene, in care ninge foarte rar, au fost acoperite de zapada. Aerul arctic a adus in Marea Britanie cele mai scazute…

- Lidera partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in…

- Noroc teribil pentru un barbat din Marea Britanie, care a scapat nevatamat, ca prin urechile acului, dupa ce un tren a trecut peste el, scrie digi24.ro.S-a intamplat in sud-estul tarii, unde barbatul s-a chinuit cateva zeci de secunde sa coboare de pe peron.

- Un barbat din Marea Britanie, care consumase alcool, a scapat in ultimul moment de la moarte, dupa ce s-a intins intre șinele de cale ferata. Imaginile cu Derek Acton, in varsta de 44 de ani, au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o gara. Barbatul se plimba pe peronul statiei…

- IMAGINI SOC si GROAZA la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare. Un BARBAT a sarit de la ETAJUL X. A MURIT pe loc.FOTO Un barbat aflat in vizita la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare a sarit, sambata, de la etajul 10. Barbatul a murit pe loc. Sambata, barbatul a urmarit cand personalul medical…

- Camerele de supraveghere dintr-o gara din Marea Britanie au surprins imagini cu un barbat in stare de ebrietate care a reusit sa scape ca prin minune de un accident mortal de tren intinzandu-se intre sine, relateaza vineri Press Association. Derek Acton, in varsta de 44 de ani, a fost…

- Cei 62 de parlamentari care au semnat scrisoarea redactata de Grupul pentru cercetari europene - centru de studii al Partidului Conservator finantat partial din fonduri publice - ii recomanda sefei executivului ca in cadrul negocierilor cu UE privind Brexit sa ia masuri ca Marea Britanie sa fie libera…

- O nava militara britanica si o nava militara rusa au trecut marti la o distanta mica una de cealalta in Marea Neagra, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor. Conform presei din Marea Britanie, cele doua ambarcatiuni au fost la un pas de coliziune.

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier continua cercetarile specifice in dosarul accidentului din data de 13 februarie, cu 12 masini, din zona Garii CFR. Conform datelor oficiale, la data de 13 februarie a.c, ora 1.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier, unde o femeie…

- Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar de la Filesti, dupa ce soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, de unde venea autobuzul. "Din primele informatii se pare ca autotrenul se deplasa dinspre…

- Un nou episod de violenta extrema face inconjorul Romaniei si arata inca o data lipsa de reactie a oamenilor in fata unor astfel de scene. Un controlor a batut crunt un pasager care circula fara bilet cu trenul. Nu doar ca nimeni nu l-a aparat, dar si alti calatori l-au lovit cu pumnii si picioarele.…

- Un brailean de 63 de ani este cercetat penal pentru furt, in conditiile in care a fost surprins de politisti cand fura dale de pe aleea pietonala a garii din Braila, iar la domiciliul acestuia au fost descoperite alte dale din beton, pe care le folosea in gospodaria proprie.

- In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea de sanatate a 60.000 de persoane cu diabet din Japonia, care au fost supuse unor consultatii regulate intre anii 2008 si 2013. Participantii au fost intrebati despre viteza cu care obisnuiesc…

- Un barbat din comuna argeseana Darmanesti s-a aruncat in fata unei locomotive chiar in ziua in care implinea 49 de ani. Cu o zi inainte, a mai avut o tentativa, fiind salvat.Cu o zi inainte omul a vrut sa sara de pe un pod, insa a fost oprit la timp sa-si curme viata.

- Qiaoyon Wang a calificat politia britanica drept „cruda” si a declarat ca ofiterii de politie nu au manifestat „mila”, dupa ce a petrecut 15 ore in arest. Ea a fost retinuta dupa ce s-a dovedit ca nu poate plati pe loc amenda primita pentru conducerea autovehiculului cu viteza prea mica. Chinezoaica…

- Un sofer care a circulat pe Autostrada Soarelui a postat pe contul sau de Facebook o filmare in care se observa foarte multe gropi pe prima banda a soselei de mare viteza. "Autostrada de mare viteza A2. Atentie merg cu o autoutilitara si nu am mers numai pe prima banda si filmarea tine cateva zeci de…

- Cinci temerari din Statele Unite au pus la cale o cascadorie vazuta in filme. Au sarit cu masina din avion, scrie digi24.ro.S-au pregatit cateva luni pentru asta, iar incercarea s-a dovedit un succes. Mai putin autoturismul care nu a supravietuit coborarii.

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze "mii si mii de morti", informeaza vineri AFP.Ministrul a folosit un ton alarmist neobisnuit…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- Cat de curand vor incepe lucrari de modernizare la peroanele Garii din Iasi. Acestea au nevoie de intretinere, dupa cum au observat si calatorii. Pavelele au fost deja pregatite. Cand vremea va permite, vor demara lucrarile.

- Viteza ucide nu este doar un motto sau denumirea unei campanii. Un pieton, care circula regulamentar, nu a mai ajuns ieri dupa-amiaza printre cei dragi, fiind spulberat de un autoturism condus cu viteza. Accidentul s-a produs in jurul orei 16.45, pe D.N.18, pe raza localitatii Moisei. Verificarile efectuate…

- Mai multi bucuresteni au dat dovada ca respecta istoria si ca sunt mandri de aceasta si au ales ca pe 24 ianuarie sa vina cu Trenul Unirii la Iasi. Ei au ajuns in gara la ora 12:20 si si-au adus cu ei bicicletele pentru a trasa harta Romaniei intr-un tur prin oras. Bucurestenii au fost bine primiti…

- DRAGOSTE DE TARA Sute de barladeni au fost ieri in Statia CFR Barlad, unde au asteptat, alaturi de oficialitati, Trenul Unirii 2018, Trenul Centenarului care a circulat pe ruta Bucuresti – Iasi si retur. Alaturi de barladeni si de primarul lor, Dumitru Boros, a fost si PS Ignatie, Episcopul Husilor,…

- O tanara din Marea Britanie a declarat ca angajatii de la centrul oficial Samsung la care si-a dus smartphone-ul pentru a-i fi schimbat ecranul au accesat imagini si mesaje private de pe dispozitiv. Jo Tiffin-Lavers, in varsta de 28 de ani, a platit 260 de lire pentru reparatie la Samsung Support Centre…

- Cu aceasta ocazie au venit in Iasi, mai multi biciclisti, ei vor "incinge" o hora in Piata Unirii pe biciclete. O parte din calatorii care au venit cu aceasta cursa au dansat hora Unirii pe peronul garii. Trenul Unirii a fost remorcat de o locomotiva tricolora si a fost intampinat de localnici in statiile…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la un tren Regiotrans, la compartimentul motor, in Gara Ronat din Timisoara. Calatorii unui tren care abia plecase din Timișoara s-au speriat duminica seara cand au observat ca iese fum din zona locomotivei. Mecanicii trenului au oprit garnitura in stația Ronat…

- Mulți cred ca blogurile in care apar fotografii cu ultimele tendințe in moda și imagini cu modul in care se imbraca tinerele pe strada este un concept al epocii moderne, dar iata ca aceasta idee este mult mai veche: O serie de imagini publicate de Libraria Naționala din Marea Britanie, facute de fotograful…

- Clipul postat pe Facebook a strans zeci de mii de vizualizari și a fost distribuit de peste o mie de ori. Nu este pentru prima data cand diplomatul este in prim plan prin acțiunile sale. In octombrie 2017, și-a petrecut o noapte intr-un sac de dormit, afara, alaturi…

- Imagini care iti taie respiratia. Un barbat a decis sa incerce un lucru extrem, mai exact sa zboare intr-un mod neobisnuit cu parasuta. Totul s-a intimplat intr-o cladire din Ivanovo, Rusia. Din imagini se vede cum barbatul se urca pe marginea balconului pentru a sari, asta in timp ce parasuta sa era inchisa…

- Scenele terifiante au avut loc intr-una dintre cele mai aglomerate stații ale liniei de metrou. Peronul era plin de oameni in momentul in care victima este impinsa in fața trenului care de abia intrase in stație. Femeia a suferit o fractura de mana, dar martorii și specialiștii spun ca ar fi putut fi…

