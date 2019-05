Stiri pe aceeasi tema

- Moment de cotitura pentru Kamara. Fiul artistului, diagnosticat cu tripareza spastica, iși incepe tratamentul cu celule stem, departe de țara. Micuțul Leon, care implinește aceasta luna varsta de 5 ani, urmeaza sa fie internat intr-un spital din Turcia, pentru un tratament cu celule stem. Din cauza…

- Tragedie pe calea ferata! Un tânar de 18 ani a murit calcat de tren, în Voluntari. Ieșise afara cu înca doua prietene, care spun ca baiatul vorbea la telefon în momentul impactului.

- Tatal unui copil a reusit sa-si salveze fiul din falcile unui dingo, joi, pe o insula din nordul Australiei, conform informatiilor publicate vineri de media locale, citate de DPA potrivit Agerpres Bebelusul, aflat impreuna cu familia pe insula Fraser din statul Queensland, a fost tarat joi…

- Durere fara margini, intr-o familie din comuna Blajani. Un copil de doi anișori a murit inecat cu o bomboana, in timp ce se afla in grija surorii sale mai mari. Poliția a deschis o ancheta pentru moarte suspecta. Tregedia s-a produs in ziua de 16 aprilie 2019, dupa orele pranzului. Baiețelul se afla…

- O fetița in varsta de un an s-a inecat in cada in timp ce mama ei vorbea la telefon. Sarah Elizabeth Morris vorbea la telefon de mai bine de 50 de minute cu partenerul ei in timp ce Rosie și fratele e...

- Moment penibil azi in sedinta Consiliului Local Piatra Neamt. De ce penibil? Din mai multe motive. Dincolo de motivul de fond ca de cele mai multe ori alesii locali habar nu au de interesele pietrenilor si voteaza dupa cum le dicteaza seful de partid. Social-democratii au venit cu o scrisoare. Deschisa.…

- O fetița de noua ani din New York, SUA, a decis sa-și ia viața fiindca mama ei nu i-a mai dat voie sa se joace pe telefon. Heaven Vega s-a spanzurat in camera ei. Mama copilei a gasit fara suflare d...

- Ancheta disciplinara la Școala “Matei Basarab” din municipiul Targoviște, dupa ce un elev de clasa a VI-a a fost lovit de profesorul de matematica. Incidentul ar fi avut loc in timpul unei ore.