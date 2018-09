Stiri pe aceeasi tema

- Prețul petrolului Brent a atins marți un nou maxim al ultimilor patru ani, din cauza apropierii intrarii în vigoare a sancțiunilor Statelor Unite împotriva Iranui și a reticenței OPEC și a Rusiei de a crește producția pentru a compensa impactul anticipat asupra ofertei, transmite Reuters. …

- State din cadrul Uniunii Europene au ajuns la un acord cu Rusia si China pentru implementarea unui sistem special de plati care sa faciliteze relatiile comerciale cu Iranul, in incercarea de salvare a Acordului nuclear contestat de Statele Unite, relateaza Financial Times.

- Iranul a respins oferta SUA pentru noi negocieri, sustinand ca Washingtonul a incalcat termenii vechiului acord nuclear din 2015, scrie Reuters conform News.ro . Dupa ce presedintele american, Donald Trump, a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul din 2015, trimisul special al Statelor Unite in Iran,…

- Ministrii de externe din Iran si cinci mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) s-au reunit vineri, la Viena, in tentativa de a salva acordul nuclear semnat in 2015, dupa retragerea Statelor Unite, intalnire ce are loc pe fondul avertismentului Teheranului ca propunerile de compensatii…

- Rusia va face tot ce este posibil pentru a mentine acordul nuclear semnat in 2015 intre marile puteri din P5+1 (SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania) si Iran, a afirmat joi ministrul de Externe de la Moscova, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrii de Externe din Iran, Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia si China se vor intalni vineri, in orasul austriac Viena, pentru a discuta despre Acordul nuclear din 2015, contestat puternic de Statele Unite, anunta agentia IRNA, citata de site-ul israelian Ynetnews.com.