State of Decay 2 Collector’s Edition anunțat Microsoft a confirmat ca State of Decay 2 va primi o Collector’s Edition, pe langa cea Standard. Colecția este disponibila pentru pre-comanda la prețul de $69.99 și include o carcasa steelbook și un stand pentru ea, in forma de creier, un stick USB in forma de deget și o masca zombie din latex. Ce este ciudat este ca… colecția nu include jocul, care, separat costa $29.99. State of Decay 2 va sosi pe Xbox One și PC din 22 mai. Citeste articolul mai departe pe computergames.ro…

Sursa articol si foto: computergames.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful studioului Undead Labs, Jeff Strain, a dezvaluit ca Stat of Decay 2 nu va include microtranzacții. Sequel-ul State of Decay va sosi pe PC și Xbox One din 22 mai cu suport cross-play. Standard Edition va costa $29.99 și va exista și o Ultimate Edition, care va fi mai scumpa dar va include mai mult…

- Phil Spencer, de la Microsoft, a declarat ca și el și-ar dori posibilitate de cross-play intre versiunile de PlayStation 4 și Xbox One ale Fortnite. Declarația a fost facuta pe Twitter, dupa ce a fost anunțat ca titlul battle royale, dezvoltat de Epic Games, a primit acest gen de suport pe celelalte…

- Microsoft știe valoarea marketingului de calitate, iar Sea of Thieves, din 20 martie pe PC (Windows 10 exclusiv) și Xbox One, beneficiaza de așa ceva. Jocul celor de la Rare va include in ziua lansarii de un concurs cu un mare premiu de 80.000$. Jucatorii au șansa de a caștiga marele premiu,…

- Este oficial: cumparam produse mai slabe calitatativ fața de cei din Occident! Dovada este într-un raport al Parlamentului European. Europarlamentarii vor sa întocmeasca o lista neagra pâna la finalul anului.

- Undead Labs va lansa State of Decay 2 pe PC și Xbox One din 22 mai, iar versiunea standard va costa $29.99, a anunțat Microsoft. Cei care vor sa opteze pentru State of Decay 2 Ultimate Edition vor trebui sa scoata de pe card $49.99 ceea ce le va oferi jocul mai devreme cu 4 zile plus o copie…

- Microsoft a lansat astazi March Car Pack pentru Forza Motorsport 7, disponibil pe Windows 10 și Xbox One. Pachetul conține: 1932 Alfa Romeo 8C 2300 Spider 1983 Jaguar #44 Group 44 XJR-5 1988 Nissan #33 Bob Sharp Racing 300ZX 1977 Brabham #8 Motor Racing Developments BT45B 2017 Lincoln Continental 2017…

- Proiectul conductei de gaze BRUA, care ar urma sa lege Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria, nu se va realiza in forma actuala, ci va aparea un alt proiect, BRUSA, care va include si Slovacia, a declarat, miercuri, Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei.…

- Microsoft anunța ca State of Decay 2 va fi lansat pe PC și Xbox One, la prețul surprinzator de mic de 30E pentru versiunea standard și 50E pentru Ultimate edition. Inca din ziua lansarii va fi disponibil pe Xbox Game Pass, echivalentul lui Origin/EA Access al Microsoft. Ultimate Edition include…

- Microsoft a anunțat un nou controller pentru Xbox One: Xbox One Combat Tech Special Edition. Controller-ul are o tema militara, are culoare gri inchis și vine cu Bluetooth incorporat și o aplicație companion prin care se pot personifica acțiunile butoanelor dupa bunul plac. Xbox One Combat Tech Special…

- Microsoft și Rare anunța ca Sea of Thieves va primi un nou test, iar el se va desfașura in acest weekend, intre 2 și 4 martie, pe PC și Xbox One. Inscrierile in Scale Test sunt inca deschise pe site-ul oficial. Jucatorii vor testa, indirect, stabilitatea serverelor, de unde și denumirea aleasa.…

- Trion World a dezvaluit astazi Defiance 2050, MMO Free to Play care va veni in acest an pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Defiance 2050 va avea nivele open world și lupte cooperative masive. Site-ul oficial permite inscrierile in Closed Beta. The post Defiance 2050 a fost dezvaluit appeared first on…

- Microsoft ofera suport Xbox One X pentru cateva titluri Xbox 360, via Backwards Compatibiliy, unul dintre ele fiind The Witcher 2: Assassins of Kings. De asemenea, Crackdown, Forza Horizon și Fable Anniversary vor putea fi jucate și ele la rezoluție 4K. In total pana acum s-au adunat 11 titluri Xbox…

- Don’t Starve, add-on-ul multiplayer și cele doua expansion-uri vor sosi in format retail pe PlayStation 4 și Xbox One, a anunțat 505 Games. Don’t Starve Mega Pack va fi disponibil din 17 aprilie in Statele Unite și din 20 aprilie in Europa și include jocul original, Don’t…

- Microsoft a dezvaluit un nou pachet cu Xbox One S și jocul de aventura al celor de la Rare, Sea of Thieves. Va sosi in magazine odata cu lansarea jocului pe piața, din 20 martie și va include consola cu Xbox One S cu HDD de 1TB, un cod pentru descarcarea Sea of Thieves, o luna de abonament…

- Square Enix a publicat un demo pentru Final Fantasy XV Windows Edition via Steam in care puteți testa JRPG-ul inainte de lansarea oficiala din 6 martie. Demo-ul include intreg Chapter One prin care aveți acces la tutorial și primele misiuni din joc, iar daca ați pre-comandat Final Fantasy…

- Kingdom Come: Deliverance a primit un nou update pe Xbox One, aflam de la Warhorse Studios. Update-ul 1.2 a sosit pe consola Microsoft la o saptamana dupa lansarea acestuia pentru versiunile de PC și PlayStation 4 și cantarește 9.5GB. Conținutul este identic ca cel pentru PS4 și PC și afecteaza…

- Soul Calibur VI va primi un personaj mai vechi din franciza, și anume pe spadasinul Mitsurugi care a aparut in jocul original, in 1996 și a devenit un preferat al fanilor. Soul Calibur VI se afla in dezvoltare pentru PlayStation 4, Xbox One și PC și va fi lansat spre sfarșitul acestui an. The post Mitsurugi…

- Microsoft a anunțat ca in acest weekend, incepand de astazi, via Free Play Days, puteți juca orice joc online pe Xbox One fara a fi nevoie de abonament Live Gold. Perioada se va inchiea pe 19 februarie și se aplica și pentru Xbox 360, perioada in care puteți incerca gratuit și Rainbow Six Siege (free…

- Microsoft a confirmat alte doua titluri clasice care vor sosi pe Xbox One via Backwards Compatibility: Mafia II și Prey. Cei care au titlurile pe Xbox 360 pot baga discurile in Xbox One și incepe sa le joace, iar daca le dețin in format digital va aparea disponibil la secțiunea ‘Ready…

- Rare și Microsoft prezinta cerințele de sistem necesare pentru Sea of Thieves, din 20 februarie pe PC și Xbox One. Abonații Xbox Game Pass il vor primi din prima zi, impreuna cu un exemplar pe PC. The post Cerințele hardware pentru Sea of Thieves au fost dezvaluite appeared first on ComputerGames.ro…

- Evenimentul a fost prezentat de Levente Bognar, viceprimar al Aradului si Ramona Crețu, director executiv adjunct al CMCA. Colectia apartine aradeanului Titus Sever Dan Ștefanov, pasionat de drumetii si turism, dar si singurul roman ce a participat vreodata la cel mai mare maraton montan din Europa-…

- Ministerul de Externe anunta ca in cladirea sectiei consulare a ambasadei Romaniei la Bruxelles, ieri, a fost o alerta cu un plic suspect. Reprezentanții unei societați comerciale din același imobil cu Secția consulara romana au semnalat poliției prezența unui plic care conținea o pulbere alba. Ca masura…

- Deck13 și Focus Home Interactive anunța astazi The Surge 2, din 2019 pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Nu este disponibil niciun trailer, dar studioul promite sistem de lupte imbunatațit, dar cu același focus pe dezmembrarea tactica a adversarilor, sistem RPG mai adanc, o noua locație sub…

- Microsoft a anunțat oficial un nou pachet cu Xbox One S și jocul PlayerUnknown’s Battlegrounds. Va fi lansat din 20 februarie va costa 249.99, iar pachetul include o consola Xbox One S cu HDD de 1TB, o luna de incercare Xbox Game Pass și 14 zile de Xbox Live Gold și cod de descarcare pentru [...] The…

- Microsoft a anunțat ca 332.052 de jucatori au participat la beta-ul Sea of Thieves – cel mai important joc Microsoft al acestui an. Jucatorii au butonat jocul in beta timp de peste 2 milioane de ore, iar sesiunile de live streaming pe Twitch și Mixer au insumat 14.482.120 de ore care…

- I-a șocat pe fanii sai cu anunțul ca a devenit pentru prima data mama. Mezina familiei Kardashian și-a ținut ascunsa sarcina timp de 9 luni, perioada in care a decis sa stea departe de viața publica, dorind ca aceasta calatorie spre rolul de mamica sa fie una discreta. In weekend, Kylie Jenner nu și-a…

- Pagina lui Final Fantasy XV: Windows Edition pe Windows Store ne anunța ca jocul are cross-play intre Windows 10 și Xbox One. Din pacate, nu este menționat nimic despre Steam, dar este poate un preț mic de platit pentru integrarea Steam Workshop, ceva ce sistemul proprietar Microsoft nu are.…

- XCOM 2 Collection va sosi pe PlayStation 4 și Xbox One candva in viitorul apropiat, a anunțat Firaxis Games. Versiunea retail va fi comercializata la prețul de $49.99 și include varianta originala XCOM 2 și expansion-ul War of the Chosen, plus alte 4 DLC-uri: Resistance Warrior, Anarchy’s…

- Nintendo anunța ca modul online al consolei Switch, intitulat sec Nintendo Switch Online, va fi deschis complet in septembrie. Serviciul, aproape identic cu cel de pe PS4 și Xbox One, a debutat gratuit inca de anul trecut, dar cu unele funcții dezactivate. Din septembrie, va deveni contra…

- Polygon anunța ca mai mulți analiști considera ca Microsoft intenționeaza sa achiziționeze Electronic Arts, Valve sau Bluehole, ultimul fiind producatorul lui PlayerUnknown’s Battlegrounds. Se spune ca Microsoft ar avea fonduri de 130 miliarde $ disponibile pentru aceasta mișcare, motivata…

- Microsoft a achiziționat PlayFab, o platforma ce ofera servicii de live gaming in-cloud. PlayFab va completa platforma asemanatoare Microsoft, Azure. PlayFab are incluse sertvicii cu costuri reduse pentru dezvoltatori și studiourile mici și soluții de monetizare pentru jucatori. Operațiunile…

- Cowcat a anunțat ca Xenon Valkyrie+ va sosi pe PlayStation 4 și Xbox One de luna viitoare. Platformer-ul roguelike a fost lansat anterior pe PlayStation Vita, iar din 20 februarie și 21 februarie va sosi pe consolele Sony respectiv Microsoft. Xenon Valkyrie+ este o versiune imbunatațita a celei originale…

- Aleksandr Hrolenko, comentator militar Componentele sistemului american global de aparare antiracheta (Ground-based Midcourse Defense — GMD) de la Deveselu, România, nu sunt doar defensive, ci pot fi și ofensive și chiar sa poarte focoasele nucleare. Iata de ce Moldova și…

- Sledgehammer Games și Activision au integrat recent un update substanțial in Call of Duty: WWII, considerat de comunitatea seriei COD drept cel mai bun titlu din ultimii ani. Update 1.09 vine la pachet cu evenimentul Resistance, ultimul adaugand arme și moduri de joc. Modul HQ a fost…

- Phil Spencer, director al diviziei Microsoft Xbox, a discutat cu The Verge despre Xbox Game Pass, abonament lunar care permite accesul la sute de jocuri, similar cu Origin/EA Access. Dar informația cea mai importanta este ca Microsoft pare sa aiba in planuri viitoare jocuri Halo, Gears of…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, luni seara, ca social-democratii nu au in vedere dezincriminarea abuzului in serviciu, contrazicandu-l astfel pe deputatul Catalin Radulescu. Liviu Dragnea a tinut sa precizeze ca nu este de acord cu declaratiile deputatului Catalin Radulescu. ”Nu dezincriminam…

- Solicitat sa comenteze faptul ca Radulescu a propus dezincriminarea abuzului in serviciu, Dragnea a raspuns: „Orice membru e liber sa faca orice propunere in programul de guvernare, ceea ce e foarte important e forma finala care va fi adoptata la nivel politic joi si vineri”."In weekend…

- "In weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca si forma. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca si forma si le voi propune in sensul asta. Abuzul in serviciu, propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam ca in 90 - state…

- "In weekend am eliminat multe dintre amendamentele pe care le propusesem, am modificat multe dintre ele ca si forma. Am luat din celelalte state formele, le-am modificat un pic ca si forma si le voi propune in sensul asta. Abuzul in serviciu, propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam ca in 90 %…

- Warner Bros. Interactive Entertainment a anunțat ca Scribblenauts Showdown va sosi pe PlayStation 4, Xbox One și Switch din 9 martie. Noul joc va include un Showdown Mode in care pana la 4 jucatori vor colabora intr-un joc strategic de carți, iar libraria de peste 30.000 de cuvinte poate…

- Purtatorul de cuvant al Microsoft, Aaron Greenberg, a declarat ca Xbox One a depașit la vanzari PS4 in Statele Unite (conform NPD), luna trecuta. Nu a fost oferita o cifra exacta a vanzarilor de Xbox One, dar se știe ca PlayStation 4 a fost vandut in 5.9 milioane de unitați in perioada Craciunului.…

- Square Enix a dat drumul la open-beta-ul Dissidia: Final Fantasy NT pentru PlayStation 4 in trei etape. In beta jucatorii vor incerca cateva stagii atat in online cat și offline și nu vor trebui sa fie membrii PlayStation Plus pentru a participa. Prima etapa a beta-ului s-a incheiat…

- Battalion 1944 va intra in Steam Early Access din 1 februarie, au anunțat Bulkhead Interactive și Square Enix Collective. Acest shooter cu tema World War II va primi și un beta din 19 ianuarie și se va incheia pe 21 ianuarie, iar cei care vor sa ajute financiar Battalion 1944 pe Kickstarter…

- Microsoft aduce, printr-un update, opțiunea ‘do not disturb’ pentru Xbox One. Opțiunea poate fi folosita atunci cand vrei sa joci online fara sa fii batut la cap de mesaje, invitații sau alte notificari. ‘Cateodata iți dorești sa te concentrezi asupra jocului fara…

- Cei care doresc sa poata folosi Kinect pe Xbox One S și Xbox One X nu o mai pot face pentru ca adaptorul care face posibila conectarea nu mai este produs de Microsoft. “Dupa o analiza atenta am decis sa nu mai fabricam Xbox Kinect Adapter și sa ne axam atenția pe alte accesorii necesare pentru…

- Costul standard pentru fiecare elev/preșcolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, crește de la 3.740 lei/an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in ședința de astazi a Guvernului.Finanțarea de baza a unei unitați de invațamant…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Compania Magic Leap promite de cativa ani buni un sistem de realitate augmentata avansat, care ar trebui sa ofere experiente complet noi, imposibile pe alte dispozitive. Dupa ani de asteptare si un singur produs comercial de la companie sub forma Magic Leap Motion, un senzor pentru captarea miscarilor…

- CD Projekt Red a anunțat ca va lansa un nou patch pentru The Witcher 3: Wild Hunt care introduce posibilitatea de a juca in doua noi mod-uri vizuale pe Xbox One X. Cele doua mod-uri sunt 4K Mode și Performance Mode, in primul jocul putand fi jucat la rezoluție 4K la 30FPS, iar cel de-al doilea…

- Platforma Mixed Reality de la Microsoft reprezinta o abordare foarte diferita fata de solutiile comerciale disponibile deja pe piata de ceva vreme precum Oculus Rift si HTC Vive. Microsoft ofera tuturor partenerilor posibilitatea de a dezvolta hardware compatibil cu software-ul Mixed Reality, oferind…