- California democrata a castigat joi o noua batalie judiciara impotriva administratiei presedintelui republican Donald Trump, o curte de apel confirmandu-i statutul de ''stat-sanctuar'', ai carui functionari nu sunt obligati sa colaboreze cu autoritatile federale pentru imigratie,…

- Donald Trump a confirmat vineri ca intentioneaza sa-i transfere pe imigrantii ilegali arestati la frontiera spre 'orasele-sanctuar', majoritatea democrate, pentru - dupa cum a ironizat el - 'a le face placere adversarilor sai politici', informeaza sambata AFP si Reuters. 'Orasele-sanctuar', cum sunt…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, a anuntat luni ca a deblocat un miliard de dolari pentru constructia unei sectiuni a zidului dorit de presedintele Donald Trump la frontiera cu Mexicul. Ministerul Securitatii interne (DHS) a cerut Pentagonului sa construiasca un zid de 91 de kilometri in regiunea…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, o sesizare a presedintelui Klaus Iohannis si a decis ca interzicerea organizarii unui referendum in ziua alegerilor europarlamentare este neconstitutionala.Judecatorii CCR au discutat obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei…

- Autoritatile americane au demolat miercuri prototipurile de zid pe care Donald Trump le-a cerut construite la frontiera mexicana intre orasele San Diego si Tijuana, pentru a face loc noului zid dorit de presedinte, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Bursa de la Londra a inchis sedinta…

- Donald Trump a anuntat vineri ca va declara 'urgenta nationala', o procedura exceptionala pentru a finanta zidul pe care l-a promis la frontiera cu Mexicul, declansand o batalie judiciara cu opozantii sai, relateaza AFP si dpa. 'Toata lumea stie ca zidurile functioneaza', a spus Donald Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a propus sambata noi planuri privind proiectul sau de construire a unui zid la granita cu Mexicul, pentru a incerca sa puna capat unei inchideri partiale a guvernului care dureaza de mai mult de patru saptamani, anunta BBC.