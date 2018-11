Stiri pe aceeasi tema

- Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul Ismail Khel, a precizat un oficial din domeniul securitatii afgane. Un al doilea oficial din domeniul securitatii a indicat ca mai mult de 26 de persoane au fost ucise si peste 50 au fost ranite. Victimele…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si peste 50 au fost ranite intr-o explozie survenita vineri intr-o moschee din provincia afgana Khost (est), au indicat oficiali din zona, citati de Reuters. Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul…

- Cel puțin șase civili au fost raniți in orașul Homs din Siria, controlat de forțele guvernamentale, dupa ce o bomba a fost detonata intr-un autobuz, au transmis oficialii locali, citați de agenția de presa SANA preluata de mediafax „Cel puțin șase civili au fost raniți dupa ce o bomba a explodat…

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr un atentat sinucigas cu masina capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale.Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta politisti…

- Explozie puternica la un liceu profesional, in orașul Kerci, din Crimeea. Serviciile de intervenție au anunțat ca au murit cel puțin zece oameni, iar alți zeci au fost raniți. Explozia puternica a fost provocata de un dispozitiv exploziv neidentificat. Reprezentanti ai serviciilor de urgenta au declarat…

- Noua copii au fost ucisi in explozia unei bombe in provincia afgana Faryab, in nordul tarii, transmite sambata dpa, citand oficiali afgani. Explozia a avut vineri seara, in districtul Sherin Tagab, a declarat Nadir Saeedi, membru al consiliului provincial, precizand ca alti patru copii au fost raniti.…

- Un om a a murit si alti peste 30 au fost raniti in explozia unei bombe in timpul ceremoniilor prilejuite de cea de-a 61-a aniversare a infiintarii orasului Isulan, in sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), atentatul este al doilea comis in…

- Atacul a fost revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic. "Explozia a vizat sit-in-ul politic organizat de sustinatorii unui candidat" descalificat de comisia electorala pentru alegerile parlamentare care vor avea loc in octombrie, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei…