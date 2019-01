Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in sesiunea plenara a Comitetului Economic și social European, ca este mahnita de dezinformarile care exista cu privire la acțiunile Guvernului de la București, spunand ca Executivul nu a intervenit in sistemul juridic."Vreau sa va asigur ca in Romania…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie, in vederea prezentarii prioritaților Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic și Social European (CESE), care va avea loc joi, 24 ianuarie.Un…

