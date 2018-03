Stiri pe aceeasi tema

- Firma suedeza de restructurare a datoriilor Hoist Finance este pe punctul de a cumpara portofolii de credite neperformante de la bancile grecesti care se pregatesc sa scape de aceste credite care au devenit neperformante in perioada crizei datoriilor suverane, informeaza Bloomberg.

- Aproape 40% dintre romanii care vor sa isi schimbe locuinta intentioneaza sa faca acest pas in urmatorul an, iar peste 95% dintre acestia isi doresc sa se mute in aceeasi localitate, 61,1% dintre ei fiind interesati de un apartament in bloc, conform datelor raportului "Cunoasterea extinsa a clientului…

- Firma de analiza a datelor si consultanta Cambridge Analytica l-a suspendat marti pe directorul general Alexander Nix pe durata unei anchete independente privind o emisiune a postului de televiziune Channel 4. Nix a fost inregistrat pe ascuns cand se lauda ca a mituit si a instigat la infractiuni pentru…

- Cand spui Reghin, primele lucruri care iti vin in minte sunt prelucrarea lemnului si productia de mobila, pe de-o parte datorita businessurilor existente in zona in prezent si pe de alta datorita traditiei indelungate in domeniu. Doi tineri antreprenori incearca insa sa readuca in memoria consumatorului…

- Piața Unirii are ca „strajer” o cladire emblematica, a carei fațada a fost renovata acum patru ani, dar care a ramas… „știrba”. Bucați din balcon au picat și in acel loc se vad semne serioase de degradare. Reprezentanții Vicariatului Sarbesc spun ca nu vor sa comenteze acest…

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Firma din Turda angajeaza: 1.Magazioner Cerinte: – Experienta in domeniu – Studii profil mecanica 2.Montator – asamblator: 3 posturi Cerinte: – studii liceale profil strungar, lacatus-mecanic, mecanic-auto 3.Muncitor necalificat:

- Dupa 2 ani de la tragicul eveniment, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat definitiv, miercuri, 07 martie, la 1 an și 11 luni de detenție in Penitenciarul Oradea pentru savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa și conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența bauturilor alcoolice.…

- De ce nu este inca functional parkingul de pe Negoiu Receptia parkingului de pe Negoiu (Manastur), constructie pe 5 etaje si care dispune de 372 de locuri de parcare, a fost facuta in decembrie 2017, insa garajul suprateran nu este inca functional. Întârzierile sunt provocate de o…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” a continuat in Laos, in cea de-a doua destinație, dupa Vietnam. Din cei 5000 de kilometri, concurenții mai au de parcurc inca jumatate, iar probele par a fi din ce in ce mai dificile.

- O firma va construi in capatul Pacurariului a treia cea mai inalta cladire din Iasi. Planul urbanistic zonal (PUZ) a fost aprobat ieri de catre consilierii locali, iar urmatorul pas este obtinerea autorizatiei de construire. Investitorul este International Connection SRL, firma ce are in plan dezvoltarea…

- Ce mai construiește un guru imobiliar clujean. Apartamente și apart-hotel de 27 de milioane Un ansamblu imobiliar de șase etaje, cu apartamente, apart-hotel, birouri și spații comerciale, urmeaza sa fie ridicat de un important dezvoltator imobiliar al Clujului. Unul dintre cei mai bogați clujeni…

- Bene e fugit din țara, dar firma lui prospera. Construiește un imperiu pe 6 hectare + Galceava milionarilor Consiliul Local este pe care sa aprobe un plan urbanistic zonal pentru un teren aflat in litigiu. Omul de afaceri Ioan Bene fuge de lege. Are de ispașit o condamnare de 3 ani și 8 luni de…

- Perfect ii merge lui Adrian Mutu dupa ce s-a lasat de fotbal! A incercat cu antrenoratul, din fașa, dar a fost nepregatit și a lasat-o pe alta data. A facut școala de antrenori apoi, unde a bifat aproape numai de ”10”, iar acum ara un rol important in cadrul Federației conduse de Razvan Burleanu! De…

- Timp de aproape trei ani, Primaria Timisoara nu a avut un contract cu o firma care sa se ocupe de dezinsectie si deratizare. Asta, din cauza ca firma Romprest a contestat in instanta licitatia pentru atribuirea contractului. In cursul anului 2017, litigiul s-a solutionat in instanta, iar Primaria Timisoara…

- Pentru ca in judet, lucrarile la mai multe tronsoane de drum au ramas nerealizate din cauza unor firme ce nu si-au onorat obligatiile contractuale, Consiliul Judetean a gasit o solutie mai simpla pentru 2018. „Vrem sa impartim drumurile pe loturi. La nivelul Directiei Judetene de Drumuri…

- Tinerii antreprenori, cu o idee de proiect inovatoare in domeniul digital, se pot inscrie in cursa pentru premiile Be an Innovator, in valoare totala de 14.000 de euro, acordate de BearingPoint. Firma de consultanța din domeniul managementului și tehnologiei incurajeaza, din nou, studenții sa participe…

- Legislatia privind activitatea pompelor funebre s-a modificat și vine cu amenzi mari pentru firmele care funcționeaza fara autorizație. Astfel, societațile de pompe funebre care nu sunt...

- Producatorul falimentat de minereu de fier African Minerals, al milionarului roman Frank Timis, a fost dat in judecata de 142 de cetațeni din Sierra Leone pentru complicitate in incalcarea drepurilor omului, scrie presa africana și engleza.

- "Lupta ldquo; pentru obtinerea unui contract de un milion de euro de la Primaria Cobadin se va decide la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor dupa ce una dintre firmele care s a inscris a contestat decizia comisiei de atribuire a contractului. Mai exact comisia a atribuit contractul firmei…

- Cladirea noii gradinițe din Santana, construita vis-a-vis de fostul spital, pe locul unei foste școli generale, a fost ridicata din fonduri de la Guvern, printr-un imprumut de la Banca Mondiala. Lucrarea a fost realizata de o firma din Mehedinți, care a caștigat licitația organizata de Minister și a…

- Cuplurile primesc alta misiune de la Gina. De data aceasta, vedetele trebuie sa-i cumpere un cadou in valoare de 2 euro. Asta in condițiile in care ei sunt nevoiți sa se descurce cu un euro pe zi, bani cu care sa iși acopere mancarea și cazarea. Ce ziceți, s-au descurcat?

- Autoritațile slobozene vor inființa o societate de transport public privat in valoare de 5 milioane de euro. Investiția va fi finanțata din fonduri europene și presupune achiziționarea a cel puțin 6 autobuze moderne, nepoluante. Decizia autoritaților locale elimina de pe piața firma Nick Touring, firma…

- In urma cu mai bine de zece ani, Irinel Columbeanu intra in forta in lumea afacerilor cu ciment! Ba chiar anunta ca a descoperit cel mai tare material de constructii, pe care l-a numit, cum altfel, ”columbeanit”! Doar ca minunea nu a durat. Mai multe banci si-au cerut banii pe care omul de afaceri i-a…

- 18 microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Vest au semnat contracte de finantare in cadrul Regio-Programul Operational Regional 2014-2020 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest. Semnarea contractelor s-a facut in sala de consiliu a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest…

- Firma „Succes Dezvoltare 1991“ SRL, detinuta de Alexandru-Razvan Versin, fiul directorului adjunct al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Gorj, va prelua activele societatii Succes Nic Com, care se afla in procedura de insolventa. Societatea este cel mai mare angajator din domeniul…

- "Barbosii" vor sa cumpere o ambulanta pentru SMURD Cluj Dupa ce reprezentantii UPU-SMURD au reclamat vechimea ambulantelor din Cluj, povestind cum un pacient nu a putut fi preluat de prima echipa trimisa deoarece cadea usa salvarii, cei de la Beard Brothers au decis sa porneasca o companie umanitara.…

- In baza cererii nr. 3455 din data de 17.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Forasol SRL. Sediul social se afla in orasul Voluntari, judetul…

- Firma din Turda, specializata in producerea fibrei metalice angajeaza: MUNCITOR NECALIFICAT – 3 posturi Persoanele interesate pot solicita informatii suplimentare de la: Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca

- Administratorii unei firme de paza si protectie din Cluj sunt suspectati ca ar fi inregistrat in documentele contabile de achizitii fictive de produse. Politistii au facut 9 perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava si au instituit un sechestru in valoare de peste 1.400.000…

- Vineri, ziua in care s-a deschis partia de schi, Primaria Bistrița incheia un nou contract cu EuroAlpin, firma care pare ca a pus mana pe tot ce inseamna servicii la partia Cocoș. Pentru asigurarea funcționarii și service-ului telescaunului pana in 31 decembrie 2018, firma lui Tanase incaseaza 120.000…

- Fostul edil al Capitalei trece prin momente delicate din punct de vedere financiar. Viorel Lis are grave probleme cu banii, iar acest lucru a adus-o pe Oana Lis in pragul disperarii. Aceasta face sacrificii uriașe pentru a-i putea cumpara medicamentele scumpe.

- Oferim salariu motivant, spațiu de lucru armonios și echipa de lucru tanara și proactiva. Pentru mai multe detalii, contactați-ne la nr. de tel.: 0735 140 274 sau 0722 141 833. Hb: 955910 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Criptomoneda Ethereum a introdus, prin intermediul tehnologiei pe care o fololoseste un element nou, denumit smart contract, care are puterea de a schimba modul in care companiile si institutiile incheie contractele de prestare servicii la nivel mondial. T ehnologia monedei digitale…

- Criteriul de baza dupa care se adjudeca licitatiile publice este pretul cel mai mic, dar uneori firmele exagereaza prin ofertele derizorii pe care le avanseaza, iar in astfel de cazuri treaba poate iesi rau. S-a intamplat si in cazul unui drum de pe raza comunei Ciacova, a carui executie a contractat-o…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transgaz a aprobat asocierea cu Regasificadora del Noroeste in vederea participarii in etapa a doua a procesului de achizitie a participatiei de 66% in cadrul operatorului sistemului de conducte de gaze din Grecia, DESFA, se arata intr-un anunt al companiei…

- Un apropiat al premierului Ungariei vrea sa cumpere Hotelul Dacia, potrivit Digi24. Este vorba despre milionarul maghiar Tamas Leisztinger. Acesta ar fi semnat o ințelegere cu actualul proprietar care prevede și o clauza prin care parțile se pot razgandi in termen de 6 luni. Contractul de vanzare-cumparare…

- Astazi a aparut un articol publicat de colegul Crișu Popescu intitulat “Lovitura pentru adversarii Sacomet. Garda de Mediu Valcea recunoaste ca societatea respecta autorizatia de mediu”. Acest articol aduce mai degraba publicitate pentru firma in cauza și reprezentanții ei, dar nu asta este subiectul…

- Președintele CJ, Ion Prioteasa, a anunțat, intr-un interviu acordat GdS, ca o firma din Germania, care produce piese de schimb pentru Audi și Ford, iși va deschide o fabrica in noul parc industrial de la marginea Craiovei și ca va ...

- Firma americana specializata in drone și dispozitive foto, AEE, va lansa in aceasta primavara un gadget nou numit sugestiv Selfly. Practic este vorba de o drona de dimensiuni foarte mici care se poate atașa unei carcase speciale destinata dispozitivelor mobile cu o diagonala de la 4 pana…

- Fostul șef al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Mișu Negrițoiu, a devenit senior advisor al EY Romania, firma de consultanța financiara. Negrițoiu a deținut funcții executive, atat in sectorul public, cat și in cel privat, in domeniul financiar-bancar. El a fost printre altele și CEO al…

- Valorile apartamentelor cu doua camere, confort I, construite dupa 2011 si aflate la etajele intermediare (1-4) au fost majorate cu 2,5% in grila notarilor pentru acest an. O crestere de 2% a fost aplicata si apartamentelor similare, dar construite in periaoda 1978 si 1989, reiese din analiza economica.net…

- Judecatoria Aiud a facut publica motivarea deciziei prin care primarul orașului Teiuș, irel Halalai, a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de conflict de interese. In esența, judecatorul a constatat fara dubiu vinovația primarului, care a incheiat contracte…

- Deși ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat inca din mai 2014, iata ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier, iar cladirea tot nu e gata. Au fost probleme mari cu firma constructoare, care a intrat in insolvența, dar și cu proiectul, iar lucrarile au fost preluate de alta societate.…

- O femeie din Statele Unite care s-a ales cu un bilet de loterie pe care nu dorea initial sa il cumpere a castigat 5 milioane de dolari, informeaza UPI. Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la…

- BILANT… Compania vasluiana Kazan a avut un an foarte bun. Vanzarile de echipamente si accesorii de instalatii au mers ca pe roate, iar brand-ul si-a consolidat vizibilitatea in randul publicului-tinta. Toate astea, pentru ca reprezentantii Kazan au constientizat importanta unei relatii stranse intre…

- Un tanar de 26 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de munca petrecut miercuri la o firma de confectii metalice din Petrosani, dupa ce capul i-a fost surprins de o presa hidraulica, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Hunedoara declansand o ancheta in acest caz. "Din primele…