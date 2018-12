Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca va inchide reteaua de socializare online Google+ in aprilie 2019, cu patru luni mai devreme decat a planuit initial, dupa ce a descoperit noi probleme tehnice legate de dezvaluirea datelor utilizatorilor sai, potrivit theverge.com.

- Qatarul nu a avut discutii cu alte tari pentru a organiza in asociere Cupa Mondiala de fotbal din anul 2022, au asigurat, miercuri, organizatorii competitiei, citati de AFP. "Nu am avut discutii pe marginea unei impartiri a meciurilor cu una sau mai multe tari", a afirmat Nasser al-Khater, secretar…

- Cuvintele "translare", "meteo si "traducere" au fost cele mai cautate de romani pe Google, acestea fiind accesate de peste 12 milioane de ori in primele 10 luni din acest an, releva o analiza de specialitate, care a scos la iveala ca necesitatile de traducere sunt pe primul loc in relatia cu motorul…

- Doar pe partea de plati online, Black Weekend a generat in sistemul PayU Romania peste 376.289 de tranzactii in valoare de aproximativ 198 milioane de lei, in crestere cu 40% fata de anul trecut. Aproximativ 80% din aceasta suma, respectiv peste 157 de milioane de lei, s-a inregistrat in ziua de…

- In weekendul reducerilor (16-18 noiembrie), romanii au facut cumparaturi online - incluzand aici atat comenzile platite online, cat si cele cu numerar la livrare - de peste 1 miliard de lei, conform PayU Romania. Doar pe partea de plati online, "Black Weekend" a generat in sistemul PayU Romania…

- Selectionata de fotbal a Elvetiei a fost invinsa surprinzator de reprezentativa Qatarului cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri, la Lugano, intr-un meci amical. Gazda viitoarei editii a Cupei Mondiale (2022), aflata pe locul 96 in clasamentul FIFA, s-a impus prin golul marcat de Akram (86),…

- Competitia este principalul factor pentru care antreprenorii online sunt din ce in ce mai receptivi la noile tendinte si formule de promovare online. In prezent, marketingul online cuprinde numeroase instrumente si metodologii ca urmare a dezvoltarii sale firesti din industria publicitatii…

- Google sarbatoreste, luni, 20 de ani de la infiintare, timp in care a evoluat de la un simplu sistem mai eficient de a explora internetul la cel mai important motor de cautare online, prezent atat de mult in viata oamenilor incat numele companiei...