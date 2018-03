Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Waymo, filiala Google specializata in dezvoltarea vehiculelor autonome, da asigurari ca tehnologia folosita de compania sa ar fi putut evita accidentul mortal in care a fost implicata recent o masina Uber, informeaza AFP. ''Aici la Waymo suntem siguri ca tehnologia noastra…

- Boxerul mexican Saul "Canelo" Alvarez, depistat pozitiv cu clenbuterol, a fost suspendat provizoriu de Comisia sportiva a statului Nevada, informeaza lequipe.fr, care citeaza AFP. El va fi audiat in acest caz la 10 aprilie."Alvarez a fost suspendat cu titlu provizoriu de comsia sportiva a…

- Mathieu Louisy nu mai putuse fi contactat de mai multe zile, iar familia sa a cerut ajutor pe retelele de socializare. Louisy trebuia sa fie, marti, intr-un avion care sa-l readuca in Franta, dar nu s-a numarat printre pasageri.Presa americana l-a gasit pe sportivul disparut, intr-o inchisoare…

- Darren Cahill a fost la un pas sa devina antrenorul lui Roger Federer, detinator a 20 de titluri de Grand Slam. S-a intamplat in anul 2009, atunci cand Federer l-a ofertat pe Cahill, acesta mergand chiar intr-un stagiu de pregatire alaturi de elvetian, la Dubai. Darren i-a refuzat insa propunerea…

- Tony Godsick, agentul lui Roger Federer, a readus in spatiul public un episod mai putin stiut din viata lui Darren Cahill, antrenorul romancei Simona Halep. Darren Cahill, la un pas sa devina antrenorul lui Roger Federer in 2009 Darren Cahill a fost la un pas sa devina antrenorul…

- Kevin Harvick a inregistrat a doua victorie consecutiva in actuala editie a sezonului de NASCAR. Pilotul in varsta de 42 de ani s-a impus in cursa, desfasurata in orasul american Las Vegas, statul Nevada. Pornit de pe locul doi, Harvick i-a intrecut pe Kyle Bush si Kyle Larsson.

- Las Vegas, 26 feb /Agerpres/ - Autoritatile de pe Aeroportul International McCarran din Las Vegas, Statele Unite, au instalat "cutii de amnistie pentru marijuana" destinate pasagerilor care uita sa isi arunce produsele legale continand aceasta planta, informeaza UPI. Nevada a legalizat…

- Trei turiști britanici și-au pierdut viața intr-un accident aviatic dupa ce un elicopter s-a prabușit in Marele Canion din Statele Unite. Alte patru persoane, printre care și pilotul elicopterului au fost raniți, scrie BBC News. Departamentul de Poliție al națiunii Hualapai a anunțat ca Becky Dobson,…

- Industria solara din Statele Unite a pierdut aproximativ 10.000 de locuri de munca anul trecut, condusa de piete mature precum California si Massachusetts unde numarul de panouri solare au intalnit o crestere mai slaba in 2017, potrivit Reuters. Este pentru prima data cand angajarile din…

- Decizia fostului pugilist a fost luata a doua zi dupa ce vanzarea și consumul de marijuana in scop recreațional au devenit legale in acest stat.California a devenit astfel cel de-al șaselea și cel mai populat stat american care permite vanzarea produselor din canabis tuturor clienților…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Fostul pugilist Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California, a doua zi dupa ce vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational au devenit legale in acest stat, potrivit news.ro. Mike Tyson a cumparat un teren de 16 hectare in Valea Mortii din California pentru…