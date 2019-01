Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistul turc Enes Kanter (26 de ani), centrul lui New York Knicks, refuza sa mearga la Londra, pentru obișnuitul meci programat de NBA pe O2 Arena. Kanter este un critic aspru al președintelui Recep Erdogan și admite ca se teme pentru viața lui. New York Knicks va trebui sa infrunte Washington…

- Autoritațile britanice au descoperit trupul lui Valentin Dorel Șleapca, tanarul dat disparut de familia sa dupa ce nu a urcat in autocarul din Londra care trebuia sa-l aduca in Romania. Misterul din jurul dispariției sale nu a fost insa elucidat, deoarece familia crede ca tanarul a fost ucis. Corpul…

- Curtea Europeana de Justitie (CEJ) se va pronunta pe 10 decembrie, la ora 8:00 GMT, daca Marea Britanie poate in mod unilateral sa se razgandeasca in privinta retragerii sale din blocul comunitar, a indicat joi CEJ, relateaza agentia Reuters. Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va…

- Compania locala Softelligence, specializata in furnizarea de solutii software de business, vrea sa isi creasca echipa cu minim 50% si sa continue anul viitor dezvoltarea accelerata a operatiunilor la nivel international, dupa ce in ultimii doi ani a inaugurat reprezentantele din Canada, la Toronto si…

- Ministrii din cabinetul britanic condus de Theresa May au nevoie de mai mult timp pentru a examina posibilele mecanisme de a garanta ca Marea Britanie nu poate fi legata juridic de Uniunea Europeana printr-o asa-numita 'plasa de siguranta' pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa…

- Marea Britanie cauta un "nou parteneriat" cu Europa dupa Brexit, a declarat regina Elizabeth a II-a in cadrul unui banchet organizat cu ocazia vizitei de stat a regelui olandez Willem-Alexander la Londra, transmite BBC.Citește și: ULTIMA ORA Lia Olguța Vasilescu nu va mai fi ministru la Munca…

- Michelle Vanbuskirk, 43 de ani, este acuzata ca ar fi agresat doua insoțitoare de zbor ai companiei United Airlines intr-un avion care a plecat pe 23 septembrie din Heathrow, Anglia, cu destinația Washington DC, SUA. Femeia s-ar fi urcat la bordul avionului UA919 intr-o stare de ebrietate avansata.…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…