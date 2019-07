Stiri pe aceeasi tema

- Un incident dramatic a avut loc pe platourile de filmare ale filmului ”Fast and Furious 9”, unde Joe Watts a fost ranit grav dupa ce a cazut in gol de la aproape zece metri, in acest moment tanarul fiind in coma indusa.

- Filmarile de la Warner Bros. Studios Leavesden pentru „Fast & Furious 9” au fost suspendate luni dupa ce un cascador a fost ranit grav, scrie Variety, potrivit news.ro.Accidentul de la studiourile din apropiere de Londra a avut loc luni, dupa cum a confirmat un purtator de cuvant al Universal,…

- Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seara la studiourile din Londra ale companiei Warner Bros., unde a fost filmata seria "Harry Potter", și nici dupa 12 ore flacarile nu au fost stinse, potrivit CNN, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit miercuri seara, la ora locala 23.29 (joi, 01.29,…

- Un barbat a fost spitalizat de urgența dupa ce a fost injunghiat in gat pe platourile unde este filmat un lungmetraj cu Anne Hathaway, din Hertfordshire, Marea Britanie, potrivit skynews.com, scrie Mediafax.Reprezentanții producatorului filmului, Warner Bros. Studios, au declarat pentru publicația…

- Reprezentantii producatorului filmului, Warner Bros. Studios, au declarat pentru publicatia locala Watford Observer ca a fost vorba despre un "incident izolat intre colegi de munca", pe care politia il investigheaza in prezent.

- Celebrul luptator de wrestling, John Cena (42 de ani) a anuntat ca va juca in cel de-al noualea film al francizei "Fast and Furious", acolo unde ii va avea colegi, deja confirmati, pe Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

- Actrița americana Halle Berry și-a rupt trei coaste pe platourile de filmare ale lungmetrajului "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", in care joaca alaturi de Keanu Reeves, insa spune ca ea considera rana drept o "insigna de onoare", potrivit contactmusic.net.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul…

- Starul in varsta de 52 de ani joaca in partea a treia a francizei thriller neo-noir, regizata de Chad Stahelski, si spune ca a trecut printr-o perioada dificila pe platourile de filmare, cu cascadorii grele si mult efort fizic. "Mi-am rupt trei coaste cand repetam pentru 'John Wick'. Este ca o insigna…