Startup-urile care folosesc Inteligenta Artificiala pentru a face tratamentul pentru cancer mai eficient si mai ieftin

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vreau sa vorbesc despre impactul Inteligenței Artificiale, care probabil ca in 10 ani va incheia meserii intregi: contabilul, programatorul..o gramada de meserii o sa se duca. India are deja un plan de tranziție de la outsourcingul de programare, adica ce facem și noi in programare, catre Inteligența…

- Traim intr-o lume in care discursul politic aluneca din ce in ce mai mult spre dezbinare si izolationism. Paradoxal insa, nu am fost niciodata mai aproape unii de altii ca acum. Niciodata, vietile unor oameni din colturi cu totul diferite ale planetei nu s-au intrepatruns si influentat reciproc…

- SAP, lider global in transformare digitala, lanseaza un ghid de principii privind Inteligenta Artificiala (AI) si o comisie externa de consultanti in domeniul eticii AI, devenind prima companie europeana de tehnologie care demareaza proiecte in aceasta directie.

- Inteligența artificiala (IA) va avea un impact uriaș asupra economiei globale pana in 2030, conform raportului PwC Sizing the prize, o analiza recenta a impactului economic al IA. Raportul arata ca PIB-ul global ar putea crește cu pana la 14% pana in 2030, drept rezultat al implementarii IA. Procentul…

- Compania de telefonie mobila Vodafone a anunțat ca va concedia 1.700 de angajați de la centrele de servicii din Romania, Egipt si India. Serviciile pe care le prestau aceștia vor fi prestat in viitor de roboți scrie Agerpres citand Financial Times. Viitorul director general al companiei,…

- Compania de telefonie mobila, Vodafone, a anunțat ca va concedia 1.700 de angajați de la centrele de servicii din Romania, Egipt si India. Serviciile pe care le prestau aceștia vor fi prestat in viitor de roboți scrie Agerpres citand Financial Times. Viitorul director general al companiei, Nick Read,…

- Compania de comunicatii Vodafone va concedia 1.700 de oameni din mai multe țari, inclusiv România, a anunțat Nick Read, care va prelua luna viitoare pozitia de CEO, într-un interviu acordat Financial Times. ”Vom concedia în acest an financiar…

- Apa de argint este o suspensie de apa cu ioni de argint. Este dovedit științific ca argintul are capacitatea de a distruge peste 650 de categorii de microorganisme patogene, virusuri, bacterii, fungi și paraziți. Virtuțile argintului au fost cunoscute înca din cele mai vechi timpuri.…