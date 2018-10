Stiri pe aceeasi tema

- Fonduri de investiții romanești precum Gecad Ventures, GapMinder și 3TS – Catalyst Romania participa la un eveniment in Luxemburg unde vor incerca sa conviga alte fonduri mai mari sa le ofere bani pe care sa-i investeasca mai departe in startup-urile romanesti.

- Un nou program european de accelerare pentru afacerile din tehnologie, “360 Lab", deschide inscrierile si pentru startup-urile din Romania si ofera capital de creștere in valoare de 100.000 euro și spații de lucru in Graz sau San Francisco.

- Anul 2019 va fi unul al premierelor daca ne uitam la banii care sunt in piata, in special pentru inovare. Va fi probabil pentru prima data cand vor fi disponibili intre 120 si 150 de milioane de euro in fonduri de investitii de tip venture capital, ceea ce are un impact major asupra ecosistemului antreprenoral…

- Platforma Branch, cofondata de Madalina Seghete, care a intrat recent in clubul startup-urilor evaluate la peste 1 miliard de dolari, a anunțat achiziția echipei de analiza a startup-ului TUNE, care se concentreaza pe optimizarea și atribuirea corecta a cheltuielilor publicitare.

- IMM-urile romanesti din zona tehnologiilor “curate" (clean tech) si energiei sustenabile se pot inscrie pana pe 4 octombrie programul EIT InnoEnergy - “Runda de investitii" 2018. Ce trebuie sa stie aplicantii.

- SAP.iO Foundry și Lufthansa Innovation Hub lanseaza Aviation Blockchain Challenge, o competiție de idei pentru soluții bazate pe blockchain, care sa optimizeze experiența calatorilor și sa transforme procesele, lanțurile de aprovizionare și fluxurile de mentenanța in operațiuni mai fluente și mai bine…

- Joi, 12 iulie 2018. La Carei, la locuintele sociale ale Primariei Carei de pe strada Independentei nr.45 curentul electric este intrerupt de vineri 6 iulie 2018. 11 familii cu numerosi copii au ramas deconectati de la curent electric dupa ce in urma cu mai multi ani au ramas si fara sursa de apa.…