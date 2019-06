Startup-uri inovatoare care schimba complet modul in care calatorim. Cum ne ajuta sa economisim bani si timp?

Stiri pe aceeasi tema

- Conform statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, aproape 400 de milioane de oameni de pe glob sufera de depresie, iar unul dintre cele mai putin costisitoare si eficiente remedii impotriva depresiei este lectura, cunoscuta si sub denumirea de biblioterapie.

- Modul de viata sedentar si lipsa timpului reusesc sa ne tina, din pacate, departe de forma fizica pe care o dorim. Pe deasupra, un program de alimentatie sanatos poate fi greu de respectat, astfel incat obstacolele pe care trebuie sa le depasim pentru a castiga o silueta “de revista” sunt destul de…

- Guvernul va aproba, in ședința de joi a Executivului, o hotarare care schimba modul de calcul al ratelor de la programul "Prima casa", Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi și Programul guvernamental "INVESTESTE IN TINE".1. Referitor la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind…

- La sapte decenii de la incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial, armata nipona (SDF) intra intr-o noua era, una care nu are nimic de-a face cu cea inaugurata de noul imparat al Japoniei.

- O prioritate a programului Președinției Romaniei la Consiliul UE in domeniul sanatații vizeaza accesul pacienților la medicație invoatoare, in special al celor cu boli rare și al minorilor, a declarat ministrul Sanatații, Sorina Pintea, luni, la Reuniunea Informala a Miniștrilor Sanatații din UE…

- Cea mai buna pasca fara aluat. Ingredientul ce poate schimba complet rețeta. Potrivit tradiției, in Joia Mare gospodinele din Romania fac pasca. Este painea cea mai aleasa a anului si se gaseste pe masa fiecarei familii de Paști

- Modul de calcul al indicelui ROBOR, fata de care sunt raportate acum ratele bancare la imprumuturile in lei va fi modificat in intregime. Actul normativ care modifica „taxa pe lacomie” cuprinsa in OUG 114, ar putea fi adoptat saptamana viitoare de Guvern.