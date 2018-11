Startup-ul care vrea să transforme orice suprafață ntr-un touchscreen Un start-up britanic iși propune sa transforme orice suprafața, cum ar fi o masa de lemn, portiera unei mașini sau un perete de sticla, intr-o interfața de utilizator, fara a fi nevoie de butoane fizice sau de un ecran tactil. Aceasta este ambiția HyperSurfaces, o firma din Londra, care s-a aflat in spatele software-urilor și dispozitivelor startup-ului Mogees, care dorea sa foloseasca tehnologia de recunoaștere a gesturilor (bazate pe sunet) pe tot felul de lucruri (precum cani). Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

