Startup-ul care plătește șoferii Uber să le pună muzică pasagerilor Radioul din mașina a fost mereu o sursa esențiala de descoperire a muzicii, iar popularitatea serviciilor de transport pe distanțe scurte, precum Uber sau Taxify, a crescut vizibil de la an la an. Startup-ul Steereo combina cele doua idei intr-un serviciu de promovare a muzicii, bazat pe platirea șoferilor pentru a reda muzica noua pasagerilor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

