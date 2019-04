Startup romanesc, in finala unei competitii internationale de fashiontech

Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul românesc Product Lead, care a creat un ecosystem software ce ajuta brandurile sa înțeleaga și sa foloseasca mai bine puterea social media, se afla printre cei 12 finaliști ai competiției organizate de o companie elvețiana - Fashion Innovation Award 2019. Finaliștii, atât…

- Peste 130 de kilograme de droguri au fost gasite de autoritati pe litoral la sfarsitul acestei saptamani. Pachetele, despre care polițiștii spun ca au fost aduse din larg, de valurile Marii Negre, au fost impraștiate pe toate plajele din Constanța, dar și in stațiunile din sudul litoralului. Sute de…

- De mai bine de doua saptamani, de la descoperirea unei salupe burdusite cu cocaina, pana la recentele descoperiri aleatorii de pe intreg litoralul romanesc ale unor pachete cu droguri, politistii sunt in alerta 24 de ore din 24. Programul "Litoralul pentru toti" ar putea fi transformat in "Cocaina pentru…

- Astfel, în Turcia va avea loc „Antalya Grand Prix”, în perioada 5-7 aprilie, competiție la care și-au anunțat participarea 533 de sportivi din 78 de țari, printre care cinci judoka de la ”U”-CSM Cluj. Monica Ungureanu și Alexandra Pop se vor bate în limitele…

- Premiera in Romania: Partie injectata in Poiana Brasov! Aceasta operatiune va permite atingerea unor viteze foarte mari de coborare la schi. In premiera pentru Romania, administratorii domeniului schiabil din Poiana Brasov vor pregati o partie prin injectarea cu apa. Este vorba de partea…

- Nneka Onyejekwe, voleibalista de la Alba Blaj, spune ca echipa ei e pregatita sa joace finala CEV Cup, dupa ce sezonul trecut a ajuns in ultimul act in Liga Campionilor. Știința Bacau - Volei Alba Blaj, duel din turul semifinalelor Cev Cup, se joaca azi, de la ora 17:00, in direct la TV Digi Sport…

- Peste trei mii de participanti isi demonstreaza maiestria la Campionatul Moldovei la dansuri moderne. Startul competitiei a fost dat sambata, iar castigatorii vor fi anuntati duminica. Primii au iesit in scena cei mai mici concurenti.

- Groupe Societe Generale finanteaza participarea echipei heRObotics in finala competitiei internationale Zero Robotics, organizata de NASA, MIT si Agentia Spatiala Europeana (ESA). Echipa heRObotics este formata din sapte elevi din mai multe licee din...